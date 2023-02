Léo Santana, dono do hit ‘Zona de Perigo’, garante que está pronto para maratona carnavalesca

Léo Santana está em ebulição com o carnaval. O cantor vai fazer dezesseis shows, em cinco cidades, durante nove dias. Para aguentar o ritmo, GG, apelido do artista que pesa 120 kg e tem dois metros de altura, redobra a atenção com a saúde. “Eu me cuido durante o ano todo, mas quando chega o carnaval, onde os shows aumentam muito, busco me organizar mais, me alimento bem melhor, intensifico os treinos e me cuido para que minha imunidade e minha voz não sejam afetadas.”

Léo Santana Foto: Eder Mota

Para Santana, a folia não deve ser festejada apenas com sambas e marchinhas. “O carnaval é uma festa que celebra a diversidade musical. Então, não vejo razão para limitar os gêneros musicais que vão estar ali. Se agrada o público, acho que cabe! Eu mesmo toco pagodão e a galera se amarra!”

Em São Paulo, ele se apresenta, na segunda-feira, 20, no Jockey, no evento Carnaval da Cidade, que conta com shows também de Anitta, Banda Eva, Dennis, Nattan, Mari Fernandez, Xand Aviões. Santana está hoje no topo das mais ouvidas do Spotify Brasil com a música Zona de Perigo, apontada como hit do verão e que tem dancinha sendo reproduzida por celebridades nas redes sociais.

Indagado se é mais um artista de axé, sertanejo ou samba, disse: “Eu me considero um artista sem rótulos. Costumo dizer que meu show é um caldeirão onde passeio por diversos ritmos, busco tocar um pouco de tudo, mas sempre com a batida e o suingue da minha banda, o mais importante é criar uma conexão com o público e animar quem está ali para curtir o show do GG.”

Entre os seus hits estão Contatinho (feat com Anitta) e Fenômeno, Santana diz que não costuma planejar os próximos passos para atingir novos sucessos. Conta que a mulher, a dançarina Lore Improta, e a Liz, a filha de um ano do casal, são seu combustível para buscar ser cada dia melhor. “Não gosto de colocar metas em meus sonhos, acho que isso me limita. Mas acredito que sempre podemos melhorar, como artista e como pessoa.”