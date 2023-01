Liniker e Gilberto Gil falam sobre transição de gênero

Liniker é a convidada do segundo episódio da nova temporada de “Amigos, Sons e Palavras”, programa comandado por Gilberto Gil no Canal Brasil, que vai ao ar no dia 23 de janeiro, às 21h15. A conversa tem início ao som de “Raça Humana” e Gil pede para a artista definir o que seria a raça humana em sua visão. “Eu sinto que a raça humana é esse grande mistério que a gente passa uma vida inteira na busca de entender. Eu fico na sensação de que eu não sei se isso tem um ponto final… Acho que a raça humana é sempre uma feitura diária”, afirmou.

Liniker e Gilberto Gil Foto: Ana Paula Amorim

A cantora conta, também, do processo de transição de gênero e explica a sua eterna busca por desconstrução e reconstrução. “Eu estava cansada de não existir mais, estava cansada de viver uma coisa imposta que eu não era… Estava cansada de não me sentir pertencente ao meu corpo, às minhas ideias. Eu precisei recomeçar, precisei mergulhar dentro de mim pra conseguir entender então quem eu era, o que eu sentia…”, completou Liniker.

Obra usada pela Osesp está no Design Awards

Uma obra visual de Marcello Dantas é finalista do Créateurs Design Awards – CDA Awards 2023. O trabalho foi encomendado pela Osesp para compor o concerto Floresta Villa-Lobos. A orquestra, aliás, vai voltar a apresentar o concerto no Brasil, nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Sala São Paulo. O programa que lotou o Carnegie Hall terá preços populares.

Juliana Santos lança marca autoral em São Paulo e traz a coleção ‘Memórias de Portugal’

Juliana Santos Foto: Américo Nunes

A empresária Juliana Santos, referência em lifestyle, moda e arte no Nordeste, lança uma marca autoral homônima e anuncia a chegada em São Paulo. As peças serão vendidas na Casa Nordestesse, localizada na concept store Cipó, no Jardins.

A private label Dona Santa agora passa a carregar o nome de quem cria as coleções, com peças atemporais e ready-to-wear de design autoral. A coleção de estreia, Memórias de Portugal, é inspirada em um destino de viagem frequentado por Juliana há 15 anos e conta com vestidos e camisas de tricoline, cocktail dresses e estampas exclusivas.

Bloco de notas

PIERROT. O palco do Sesc Avenida Paulista recebe nos dias 17 e 18, às 19h30, o espetáculo PUPPETS – Dos gêmeos Arlequim e Colombina aos Ecos em Pierrot da Baderna Moderna. A peça traz a releitura de três dos personagens principais da Commedia dell’Arte: Arlequim, Colombina e Pierrot.

INDÍGENA. No dia 25, aniversário de São Paulo, Daniel Munduruku, escritor indígena e ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura Juvenil, ministrará uma roda de conversa sobre os nomes de origem indígena presentes em SP – no Museu das Culturas Indígenas (MCI), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo