Livro conta detalhes sobre o início da publicidade no País

Um anúncio de remédio contra cólica criado por Di Cavalcanti em meados de 1918 é apenas um dos achados do livro “Publicidade Brasileira – Os Primeiros 110 anos (1808 – 1918)”, escrito e organizado pelo arquiteto, publicitário (ex-presidente da Norton) e diretor da FGF Agricultura e Negócios, Geraldo Alonso Filho. A obra começa com a chegada da Família Real ao Brasil. “No princípio, tínhamos basicamente anúncios dos fornecedores do império – que usavam o brasão imperial nas propagandas”, disse Alonso. Destaque para a história das primeiras agências de publicidade no País.

Geraldo Alonso no lançamento do livro 'Publicidade Brasileira - os primeiros 110 anos', na quinta no Instituto Tomie Ohtake Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

Leia também ‘Vivenciar a gravidez em ano eleitoral foi complicado’, diz Gabriela Prioli, que lança segundo livro

Artista cria ‘Arcca’ com animais digitais

O artista plástico Revolue acaba de lançar a Arcca, uma comunidade de arte que vai disponibilizar 333 tokens digitais assinados por ele (cada um representando um animal) e promover lives com outros artistas e profissionais do mercado digital. Ao idealizar o projeto, Revolue decidiu se unir a quatro sócios: Bruno Ferreira, Felipe Siqueira, Pedro Colucci e Thiago Freire. A proposta é fazer da Arcca um canal para o compartilhamento de experiências de tudo o que envolve a arte. Seja uma coleção, uma obra, ou até mesmo um nome pouco conhecido e que merece ter o seu talento revelado às pessoas”, comentou o artista.

Artista cria ‘Arcca’ com animais digitais

O artista plástico Revolue acaba de lançar a Arcca, uma comunidade de arte que vai disponibilizar 333 tokens digitais assinados por ele (cada um representando um animal) e promover lives com outros artistas e profissionais do mercado digital. Ao idealizar o projeto, Revolue decidiu se unir a quatro sócios: Bruno Ferreira, Felipe Siqueira, Pedro Colucci e Thiago Freire. A proposta é fazer da Arcca um canal para o compartilhamento de experiências de tudo o que envolve a arte. Seja uma coleção, uma obra, ou até mesmo um nome pouco conhecido e que merece ter o seu talento revelado às pessoas”, comentou o artista.

O Bazar da Cidade tem sua edição natalina

A última edição do ano do Bazar da Cidade acontece nos dias 14, 15 e 16 – com curadoria das sócias Bel Pereira e Miriam Lerner. Os produtos são 100% autorais – basicamente peças de designer, moda, decoração e acessórios. Opções gastronômicas também são um atrativo. O Bazar da Cidade fica na Casa Museu Ema Klabin (Rua Portugal, 43 – Jardim Europa).

Bloco de Notas

CHARUTOS. O humorista Danilo Gentili lança hoje sua linha de charutos na tabacaria Europa Lounge, às 19h.

COLEÇÃO. A exposição Centelhas em Movimento com 190 obras da Coleção Igor Queiroz Barroso será inaugurada na quinta-feira, no Instituto Tomie Ohtake – com obras de Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Lygia Pape.

PRESERVAÇÃO. O Museu Afro Brasil ‘Emanoel Araujo’ vai ganhar um acervo online. A programação de lançamento do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, com o apoio do Instituto Ibirapitanga, tem início na quinta-feira. O evento conta com a participação da educadora, historiadora e museóloga Suzy Santos.