Luana Xavier abraça o humor em especial de ano novo

Ao participar das gravações do especial “Feliz Ano novo… de novo”, que será veiculado no Amazon Prime Video, em 20 de janeiro, a atriz Luana Xavier viu florescer sua verve para a comédia. No programa, Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos apresentam esquetes sobre mudanças que levam repensar o presente e refletir sobre todas as transformações que um ano novo proporciona. A cena de Luana é um mini musical em que a atriz dança, canta e faz uma coreografia – o que nunca tinha feito profissionalmente. “Eu tenho que contar algo importante: eu descobri que sei fazer comédia porque os diretores Pedro Antonio e Carol Durão nos deram liberdade para improvisar e foi divertido demais”, disse. “Contracenei com Ingrid e tenho que confessar que ela é daquelas atrizes que amam um set naturalmente divertido. Ela vai puxando a comédia da gente e isso faz com que o trabalho flua perfeitamente. A mente dela não para um segundo”, completou.

Atriz Luana Xavier está no especial "Feliz Ano Novo... de novo" Foto: Jorge Bispo

Luana é neta da atriz Chica Xavier (1932-2020), que fez história na televisão participando de várias novelas da Globo, como “Sinhá Moça” e “Renascer”. Sobre as lembranças que guarda da avó, Luana disse: “Eu durmo e acordo lembrando dela. E o que eu sempre tento fazer inspirada nela é transformar qualquer ambiente de trabalho em lugar de troca de afeto. Minha avó sempre levou doces pra equipe em início de trabalho e eu faço igualzinho. Além, é claro, de me preparar espiritualmente para cada nova empreitada. As ‘mandingas’ de Chica Xavier continuam firmes e fortes.”

Além de Luana Xavier, a cantora Juliette e Tia Má estarão no especial do Prime Video.

Sucesso de crítica em NY e no complexo da Maré, ‘Encantado’ chega ao teatro João Caetano

Depois do sucesso em NY e passagens por importantes festivais de dança, a coreógrafa Lia Rodrigues apresenta o espetáculo “Encantado” na abertura do Festival Panorama, nos dias 13 e 14 de janeiro, no Rio.