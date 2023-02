Luísa Sonza, Gaby Amarantos e Timbalada no trio elétrico do TikTok em Salvador

O TikTok irá marcar presença no carnaval de Salvador, com camarote e trio elétrico. O trio da plataforma sai no tradicional circuito Barra/Ondina, na próxima sexta-feira. Ele será comandado pelo Timbalada - e contará com a participação de Luísa Sonza, Majur, Gaby Amarantos, Os Quebradeiras e outros.

Luísa vai estar no trio do TikTok em Salvador. Na foto, a apresentação da artista no Rock in Rio. REUTERS/Pilar Olivares

Além disso, o TikTok convidou produtores de conteúdo para compartilhar suas experiências no trio e no Camarote Salvador dentro da própria plataforma, claro. Entre os influenciadores convidados estão Ivan Baron, Pk, Renatasantti, Thallysson e Loreimprota.