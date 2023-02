Maestro João Carlos Martins leva temporada de concertos para a Avenida Paulista

Considerado um dos maiores intérpretes de Bach do século XX, o maestro João Carlos Martins retoma sua agenda de concertos no Brasil. A Temporada 2023 – Sinfonia na Paulista, da Bachiana Filarmônica SESI-SP, ocorrerá a partir de março, na primeira quarta-feira de cada mês, no Teatro do SESI, localizado na Avenida Paulista.

O primeiro concerto será na quarta-feira (dia 1º) com a Suíte Fireworks, de Haendel, uma das obras primas do Barroco. “Nós teremos a temporada de concertos gratuitos, atingindo um repertório barroco e romântico, reforçando sempre a nossa campanha de democratização da música clássica”, disse Martins.

Nova temporada do maestro João Carlos Martins no Brasil Foto: Karim Kahn

Toda a Temporada será gratuita, presencial – com ingressos disponíveis dois dias antes de cada apresentação, bastando a inscrição no portal do SESI-SP – e online, com transmissões ao vivo pelos canais do maestro João Carlos Martins e do Centro Cultural Fiesp no YouTube.

Além da temporada Sinfonia na Paulista, o maestro fará apresentações no Teatro Municipal, Sala São Paulo, Teatro Bradesco, Teatro Santander e Gazeta.