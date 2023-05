Marca brasileira de lingerie, La Rouge Belle, chega aos Estados Unidos

Em processo de internacionalização, a La Rouge Belle aterrissa nos EUA com suas coleções de lingerie e sleepwear. A grife de Lala Rudge terá vendas exclusivas na Bossa Concept, multimarcas digital de luxo. “Fico muito feliz e realizada em começar a vender nos EUA. Tínhamos uma grande procura pela marca fora do Brasil, pois as mulheres de fora valorizam a modelagem da lingerie brasileira e a La Rouge traz o sexy-chic para as lingeries, pijamas e homewear. Estou super animada para expandir a marca para outros países também”, comenta Lala.

Lala Rudge com look La Rouge Belle - Crédito German Larkin

Bloco de Notas

SAÚDE. Na terça-feira, às 17h, Sami Foguel – CEO da Porto Saúde – discursa para 500 pessoas no teatro da rede, em Santa Cecília. O executivo anuncia o lançamento de uma nova linha para pessoas jurídicas, a PRO, com cobertura do Sírio e Oswaldo Cruz.

EM COPENHAGUE. A joalheria dinamarquesa Pandora escolheu uma brasileira para liderar sua área de estratégia global. Paula Sampaio, de 31 anos, especialista em estratégia e inovação acaba de mudar-se de São Paulo para Copenhague e assumir o posto. Pasta é formada em Direito pela UnB.