Marco Luque brinca com motoboys e vegetarianos em espetáculo solo

A partir desta quinta-feira até o dia 9 de fevereiro, o ator e humorista Marco Luque estará em São Paulo para abrir a sua temporada de shows. Ele vem com o espetáculo “Dilatados” e traz as façanhas de dois dos seus personagens mais reconhecidos pelo público, que são Jackson Five e Mustafary.

Jackson Five é um motoboy paulistano que aborda a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo; já o Mustafary é um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais.

Marco Luque Foto: Silvana Garzaro

“Esse show é muito especial para mim porque traz dois dos personagens mais icônicos e marcantes da minha carreira, mas sempre com muita inovação e surpresas para arrancar gargalhadas do público”, disse Marco Luque.

Dilatados está no Teatro das Artes, na Avenida Rebouças, 3970. Em março, o solo vai para Curitiba e Porto Alegre.