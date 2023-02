Marieta Severo conquista prêmio de Melhor Atriz no Madrid Film Awards por ‘Domingo à Noite’

Marieta Severo conquistou nesta terça-feira o prêmio de Melhor Atriz no Madrid Film Awards (MADFA) 2023 por sua atuação em “Domingo à Noite”. O filme, dirigido por André Bushatsky e com roteiro de Bruno Gil Gonzalez, tem previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano nos cinemas brasileiros, com distribuição da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes.

O Madrid Film Awards é um dos festivais de cinema mais prestigiados da Espanha e inclui personalidades reconhecidas e premiadas do setor em seu júri. Na categoria em que venceu, Marieta concorreu com atrizes de outros 13 países.

Marieta Severo é premiada em festival de Madri. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

“Um prêmio é sempre uma forma concreta de reconhecimento do nosso trabalho. E ao receber um prêmio de um festival de outro país, que não tem nenhuma referência sobre você, parece que ele adquire um valor maior ainda -- porque é só o seu trabalho, o que está ali na tela e a potência do filme. Então, esse prêmio teve um sabor muito especial para mim. Uma importância muito grande”, declara Marieta.