Miami vai conhecer o arroz de xinxim, do chef Rodrigo Freire, em evento de arte

O mais importante evento de arte moderna e contemporânea dos Estados Unidos terá tempero brasileiro. Rodrigo Freire, chef do restaurante Preto Cozinha, prepara hoje suas receitas baianas com toques autorais como parte da programação da Miami Art Basel. Ele cozinha para 20 pessoas em um jantar fechado na Casa Brasil Miami, espaço que representa o País na feira e tem curadoria de Giuliana Brandão e Jade Matarazzo. No cardápio, arroz de xinxim, um clássico do Preto Cozinha: “Fico muito orgulhoso de trazer um pouquinho da cultura culinária baiana para este evento – ainda mais por equiparar minha cozinha às outras obras de arte aqui apresentadas, de artistas que admiro como Kobra ou Mundano. Minha vontade é fazer o melhor xinxim que Miami já viu – embora ache que não tenham visto nenhum outro”, brinca o chef Rodrigo. Ele também prepara no próximo dia 3 uma mesa de frutas tropicais para uma live da Família Schürmann (famosos por velejarem ao redor do mundo).

Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha

Leia também Sem perder o amor pela dança, bailarina enfrenta paralisia









Isabella Santoni estará em feira de cultura pop

Responsável por interpretar a Viviane, em Dom, série original do Prime Video, a atriz Isabella Santoni estará no próximo domingo, às 15h, no painel da produção, no Palco Ultra, da CCXP – feira dedicada à cultura pop que acontece no São Paulo Expo. A atriz também é presença confirmada na quarta temporada da série A divisão, da Globoplay.

Ação pelo fim da violência contra as mulheres

Publicidade

A empresária Luiza Trajano promove, no próximo domingo, a 5ª Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. O evento é idealizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013 pela própria Luiza. Em SP, a caminhada sai da Praça Charles Miller, no Pacaembu, às 9h. A ação também acontece em outras cidades do Brasil e no exterior.

Bloco de Notas

FÓRUM. O Coordenador Executivo do Gabinete de Transição Governamental, Floriano Pesaro, e o CEO da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira, são alguns nomes confirmados no Fórum Ferrero Investe América do Sul, Amanhã, no Terraço Itália.

COMPLIANCE. Foram prorrogadas até o dia 9 as inscrições para a segunda edição do Sementes de Compliance, iniciativa da J&F Investimentos.

LANÇAMENTO. Arthur Veríssimo lança Onde Road, Expedições e Aventuras de um Jornalista Gonzo (Ed. Realejo). No Bar do Beco, em Pinheiros, às 19h.

MARCO ZERO. Em celebração ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas lança hoje o marco zero das futuras instalações do Centro de Reabilitação Sérgio Tardelli.

PROA. O Instituto PROA comemora 15 anos com um evento hoje no Teatro Santander. Estarão presentes nomes como a atriz Larissa Manoela e o fundador da marca Reserva, Rony Meisler.

Continua após a publicidade