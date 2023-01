Mostra de Bob Wolfenson para comemorar o aniversário de São Paulo

No próximo dia 25 de janeiro, aniversário de 469 anos de São Paulo, a Idea!Zarvos apresenta uma programação especial na Galeria Idea!Zarvos. Bob Wolfenson traz a exposição Bob Wolfenson: Perambulações, uma seleção de 23 fotografias que exploram visões do fotógrafo sobre a cidade. A mostra com curadoria de Guilherme Giufrida estará aberta ao público até 12 de março.

Copan/Costas, da série 'Antifachada', de 2004 Foto: Bob Wolfenson

Ainda no dia 25, a partir das 14h, Bob estará presente na galeria para abertura da exposição em um bate-papo mediado por Raul Juste Lores. Para completar, a cantora e compositora, Mariana Aydar, ganhadora do Grammy Latino 2020, encerrará as comemorações com show de MPB.





Brooklin Session leva ‘Beatles’ para praça

Ludmila de Freitas Foto: Arquivo pessoal

A Caramelo Cultural, da empresária Ludmila de Freitas(foto), realiza nos dias 28 e 29, na praça General Gentil Falcão, a primeira edição do Brooklin Sessions. Trata-se de uma festa ao livre, com entrada gratuita, música, atividades para as crianças e gastronomia. Destaque para o grupo Beatles Para Crianças, com apresentações no sábado e no domingo.

Renata Vale abre Casa Gabriel para exposição

A fotógrafa cearense Renata Vale recebe o público para visita guiada à exposição Tempo e Transparência e lançamento do catálogo da mostra à partir das 11h do dia 28, na Casa Gabriel, em São Paulo. Com a curadoria de Marcus de Lontra Costa, a exposição dialoga sobre memória, construção do gesto, equilíbrio, sutilezas formais e potência cromática.

Bloco de notas

A EXPOSIÇÃO. O Museu da Língua Portuguesa vai lançar uma versão virtual da exposição temporária Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação. A mostra fala sobre as línguas e culturas indígenas do Brasil e ficará em cartaz até 23 de abril.

NO ONLINE. Na versão online da exposição, que conta com a articulação e o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e patrocínio do Grupo Volvo e da Petrobras, o visitante poderá fazer um tour pelas quatro salas da mostra, sendo possível ver, com detalhes, obras de artistas como Paulo Desana e Denilson Baniwa.

MICHELANGELO. O MIS Experience, museu da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, abre a nova exposição Michelangelo: o mestre da Capela Sistina no dia 25 de janeiro. Especialmente na data de abertura, os ingressos serão gratuitos. A mostra faz parte das comemoração aos 469 anos da cidade de SP.

PEDRO MARIANO. O show Novo Capítulo, de Pedro Mariano, será apresentado no dia 10 de fevereiro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Continua após a publicidade

ARTE NO PAVILHÃO. A 19ª edição da SP – Arte vai ocorrer no Pavilhão da Bienal entre 29 de março e 2 de abril.

FAROL. No dia 25, o Farol Santander comemora seu quinto aniversário e como principal ação traz uma expo do coletivo internacional teamLab, precursores da arte digital.