Ney Matogrosso e Duda Brack juntos na música e em projeto de moda

Duda Brack apresenta o show “Na Pista Com Quem Interessa”, com a participação especial de Ney Matogrosso, domingo na Casa Natura Musical, em São Paulo. A cantora e atriz, conhecida por ter um discurso voltado a questões sociopolíticas, como o patriarcado, neocolonialismo e a exploração do meio ambiente, se uniu ao cantor em mais uma empreitada. A dupla será protagonista da nova campanha da YES I AM – marca nacional de jeans que também se posiciona nas questões sociais, assim como os dois. Eles serão clicados pela fotógrafa Lorena Dini quarta-feira que vem, com a presença das fundadoras da marca, Raquel Ferraz e Fernanda Verissimo e da comunicadora Karina Mota, em fotos que reforçam o posicionamento e a liberdade de cada um ser o que e quem quiser.

O cantor Ney Matogrosso e a cantora Duda Brack Foto: Guilherme Nabhan

Leia também Fernanda Montenegro é curadora de exposição no Rio





Com a primeira cadeira de Lina Bo Bardi

O curador e galerista Sergio Campos lança o livro Lina Bo Bardi Designer, O Mobiliário dos Tempos Pioneiros 1947-1958, pela Artemobilia Publicações, no dia 10 dezembro, na Casa de Vidro do Instituto Bardi, localizada na Rua General Almério de Moura, 200, no bairro do Morumbi. A obra procura mostrar a riqueza e o pioneirismo conceitual da produção de design de mobiliário de Lina Bo Bardi, que desde sua primeira criação, a cadeira do MASP 7 de Abril (foto), influenciou decididamente a primeira geração de designers modernos brasileiros.

Bloco de Notas

POSSE. O metabuscador KAYAK notou que as buscas realizadas entre 31 de outubro e 28 de novembro para viagens a Brasília, entre os dias 30 dezembro e 1º de janeiro, tiveram uma elevação de 646%. De acordo com a empresa, a procura incomum por Brasília tem uma explicação simples: a posse do Lula.

Publicidade

FEIRA. Acontece entre amanhã e 11 de dezembro a tradicional Feira na Rosenbaum, sob o comando de Cris Rosenbaum. Na Unibes Cultural.

NO AEROPORTO. O Aeroporto de Congonhas ganhou o Kozinha Sushi Bar – comandado por Cláudio Melo e com carta de drinques de Alex Mesquita.

FESTA. A plataforma Arte Que Acontece, de Esther Constantino, faz festa de encerramento do ano no dia 7, na Galeria Dan Contemporânea.

ORQUESTRA. A primeira Orquestra Parassinfônica do Brasil se apresenta amanhã na Sala São Paulo.