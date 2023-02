Aniversário de SP: Teatro Municipal celebra data com concerto do violinista Guido Sant’Anna

O Teatro Municipal de São Paulo celebra o aniversário da cidade, nesta quarta, com um concerto inédito e especial: o jovem Guido Sant’Anna, premiado no final de 2022 no “Concurso Internacional Frietz Kreisler”, em Viena, se apresenta ao violino com a Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Roberto Minczuk.

Guido Sant'Anna foi premiado no final de 2022 no Concurso Internacional Frietz Kreisler, em Viena FOTO Cauê Diniz

No repertório, compositores brasileiros de peso e o “Concerto para Violino de Tchaikovsky”. Este concerto abre a programação do ano e será apresentado entre os dias 25,27 e 28 de janeiro. A orquestra e diversos corpos artísticos do Teatro seguem com suas temporadas de assinaturas abertas até o dia 28 de janeiro.

BLOCO DE NOTA

PÔR DO SOL. Ivan Lins se apresenta para uma plateia de formadores de opinião durante pôr do sol Fazenda Boa Vista, neste sábado, durante o disputado Robb Report Day. Entre os que espectadores, estão Luíza Brunet, Alexandra Loras, Janaína Rueda, Nizan Guanaes, Donata Meirelles, Carlinhos Brown e Robert Scheid.

CONTOS DO MINHOCÃO. O livro “Minhocão”, de Diógenes Moura, será lançado no dia 25, das 15h às 18h, na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509.

SHOW. O cantor Ed Carlos celebra dia 5 seus 71 anos. E para a festa recebe, no restaurante do qual é proprietário (Ed Carnes), a banda Saco de Gatos.