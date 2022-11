Onçafari promove leilão beneficente no Rosewood

Publicidade

A ONG Onçafari, projeto fundado pelo ex-piloto e ambientalista Mário Haberfeld (foto), comemora seus 11 anos de existência com um evento beneficente no hotel Rosewood, no próximo dia 17. Além de conhecer mais sobre as ações da instituição, os presentes poderão participar de um leilão (com, por exemplo, camisas da seleção brasileira autografadas) e assistir ao show do grupo Inimigos da HP. A ONG é formada por uma equipe interdisciplinar, composta por biólogos, veterinários e guias de campo. Em seu conselho consultivo, nomes como Roberto Klabin, Robert Kozmann. “Nosso trabalho vai muito além das onças. Hoje, trabalhamos em quatro dos seis biomas brasileiros, por meio do ecoturismo, ciência, frentes sociais, de educação e de preservação de florestas”, disse Haberfeld. “Buscamos desenvolver as regiões onde estamos inseridos, ajudar pessoas e criar grandes corredores de biodiversidade”, falou.

Mário Haberfeld, da ONG Onçafari, que atua no Pantanal Foto: Onçafari/Divulgação

A partir do dia 21 de novembro, a Galeria Idea!Zarvos inaugura ‘Supercalifragilisticexpialidocious’, exposição de Isay Weinfeld. A mostra reúne uma seleção de obras que são parte das referências e memórias afetivas, sensoriais e criativas, que serviram de inspiração para o artista ao longo dos anos. A exposição terá duração de três meses e o público poderá apreciar obras como o projeto de arquitetura Villa Savoye, de Le Corbusier. Ao todo, serão 22 obras, entre músicas, filmes e assemblagens feitas a partir de objetos garimpados pelo artista em mercados de pulgas e feiras ao redor do mundo.

A tapeçaria mural de Genaro de Carvalho

A mostra Genaro e a Luz da Bahia é uma imersão na obra do artista moderno baiano Genaro de Carvalho (1926 – 1971), considerado o fundador da tapeçaria mural moderna brasileira. Na Galeria Passado Composto Século XX, na Al. Lorena, nº 1.996 – de 18 de novembro até 17 de março de 2023.

Bloco de Notas

SPFW NO SHOPPING. O shopping Iguatemi será palco de oito desfiles do SPFW N54, que acontece entre os dias 16 e 20. O Iguatemi tem a previsão de receber cerca a de 250 convidados para desfiles de marcas como Patricia Viera, A. Niemeyer, Neriage, Triya e À La Garçonne.

UTOPIA BRASILEIRA. O Exposição sobre a vida e obra de Darcy Ribeiro está sendo montada no Sesc 24 de Maio com abertura no dia 17. A curadoria da mostra Utopia Brasileira – Darcy Ribeiro 100 anos é assinada por Isa Grinspum Ferraz, que trabalhou com o intelectual por uma década.