Os planos de Carol Celico e Emar Batalha para as suas ONGS em 2023

Emar Batalha fundou a ONG Alimentando o Bem durante a pandemia, enquanto se isolava em sua casa de praia, no Guarujá. De lá para cá, o projeto cresceu e vem ajudando a comunidade do Bairro do Perequê, na cidade litorânea. Confira as ações que a ONG está fazendo para esse Natal e os planos para 2023.

Quais ações estão fazendo para esse Natal?

Organizamos o Natal Cultural com a ida em família de cerca de 300 pessoas, entre crianças, mães, pais e avós, ao espetáculo musical O Pequeno Príncipe, em São Paulo. Foi a ação mais emocionante da nossa trajetória, já que a imensa maioria das crianças das comunidades pôde desfrutar pela primeira vez de uma passeio fora da sua comunidade e principalmente, da ida ao teatro. Também foram distribuídos livros dessa história que é repleta de mensagens reflexivas.

Quais os planos para 2023?

Para além dos núcleos de trabalho incubados, em 2022 testamos o piloto de nossa escola de empreendedorismo. O projeto se inicia no ano que vem, envolvendo atividades de capacitação, mentoria e investimento semente. Além disso, 2023 será um ano de maior conexão com os desejos e sonhos das comunidades, pois a conclusão recente do diagnóstico socioeconômico nos trouxe dados e desafios novos.

Muitas parcerias para o ano que vem?

No início de 2023 vai começar nossa parceria com a UNISANTA, universidade parceira no oferecimento de reforço escolar às crianças das comunidades. E também, com o Instituto Consulado da Mulher, daremos continuidade à escola de empreendedorismo com foco nas empreendedoras mulheres da localidade. Também temos parceria com a Prefeitura do Guarujá, entre outras.

Carol Celico fundou a ONG Amor Horizontal em 2014. Com a instituição, ela já ajudou mais de 265 mil crianças no Brasil todo a terem uma vida melhor e mais digna. Confira as ações que a ONG vai fazer nesse Natal e os planos para 2023.

Quais ações estão fazendo nesse Natal?

Neste ano, a Campanha de Natal Solidário da Fundação Amor Horizontal tem como objetivo apoiar as famílias com cestas básicas natalinas que, além de conterem os alimentos básicos para consumo mensal, também contemplam produtos típicos do feriado para que elas possam viver a celebração do Natal. A Fundação tem atuado como facilitadora e conectora de empresas e projetos sociais em várias ações ao longo do ano, mas, como o Natal é uma das datas mais importantes para as crianças, queremos unir a realização do sonho de cada uma com o voluntariado corporativo.

Quais os planos para 2023?

Para 2023, a expectativa é de, principalmente, contemplar todas as demandas das organizações sociais da nossa rede através de ações que já são cases de sucesso e realizar a implementação de novas ações que podem beneficiar ainda mais crianças no Brasil inteiro.

Muitas parcerias para o ano que vem?

Temos parceiros muito potentes e dispostos a impactar a infância brasileira que já confirmaram algumas ações em 2023 e seguimos abertos para novas parcerias, buscando fornecer cuidado e apoio integral para as crianças da nossa rede através da doação de produtos de necessidades básicas, reformas de espaço dentro dos projetos sociais e passeios lúdicos com foco educacional, entre outras ações que visam incentivar a cultura da doação dentro das empresas e na vida de seus colaboradores.l SOFIA PATSCH