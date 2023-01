Parece perfume, mas é... gim tônica. Veja o vídeo sobre essa experiência em um restaurante de SP

Parece perfume, mas não é...

O recém-inaugurado Paseo Cocina y Tal, restaurante de alma espanhola localizado nos Jardins, está promovendo uma experiência olfativa para o cliente decidir qual gim tônica irá pedir.

Leia também Aniversário de São Paulo vai ganhar o maior sanduíche de ‘mortaNdela’ do mundo

Uma maneira olfativa de escolher uma gim tônica. Crédito: Edson Apolinário

Ela funciona assim: um profissional vai até a sua mesa com uma caixa de madeira contendo frascos de diferentes fragrâncias – que representam o resultado de uma versão mais concentrada das próprias tônicas. Então, da mesma forma como ‘experimentamos’ perfumes, o profissional irá vaporizar a fragrância em uma pequena cartela. Após sentir as notas aromáticas de cada uma das opções, o cliente pode fazer sua escolha com mais segurança. A experiência foi idealizada pelo bartender Matheus Cunha.

“Nossa intenção com essa apresentação olfativa é levar o nosso público para dar um passeio pelas belas praias espanholas sem sair de São Paulo”, disse Daniel de Padua, sócio do Paseo Cocina y Tal.

Assista aqui:





O Paseo Cocina Y Tal fica na: R. Barão de Capanema, 568 - Jardins.