Paula Lima estreia show ‘autobiográfico’ em março

Acontece no próximo dia 18 de março, às 22h, no Teatro B32, o lançamento do novo projeto da cantora Paula Lima, o show Eu, Paula Lima.

Com duas décadas de carreira e o status de uma das cantoras mais importantes do País, Paula Lima estreia show quase autobiográfico enquanto prepara álbum de inéditas com composições sob medida de Emicida, Bid, Gabriel Moura, Max de Castro, Amanda Magalhães e Zélia Duncan.

A cantora Paula Lima prepara novo álbum Foto: Rogério Mesquita

“Trago canções especiais da música popular brasileira e os meus clássicos também. Tudo com um apaixonante e forte acento da Black Music”, adianta Paula.

Bloco de Notas

EDUCAÇÃO. O Centro Universitário FAAP foi a única instituição de ensino superior brasileira participante da 69ª edição do Harvard National Model United Nations (HNMUN), que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos.

FÁBIO PORCHAT. Histórias Do Porchat é o novo espetáculo de Fábio Porchat que estreia em São Paulo para temporada no Teatro das Artes, a partir de 3 de março.

DRINQUES. O Cortés Asador começa a servir amanhã os novos coquetéis criados pela mixologista argentina Chula Barmaid. Eles levam para os copos um pouco da cozinha de brasa da chef Daniela França Pinto e têm um perfil fresco, refrescante, descomplicado.

EM CASAL. André Frateschi e Miranda Kassin voltam ao Bourbon Street no próximo dia 3. O casal vai interpretar clássicos do Queen, de Amy Winehouse e David Bowie.