Teatro via WhatsApp: atriz cria espetáculo para ser ouvido pelo celular; ouça

Você deve conhecer alguém que costuma reclamar do “trabalho” que dá ir ao teatro. Sim, essa é uma conversinha manjada: é o trânsito, a dificuldade de encontrar um lugar para estacionar, o preço da pizza depois do espetáculo e etc. e tal. Felizmente, a atriz Carolina Lira talvez tenha descoberto uma maneira de acabar com essas desculpas.

Ela é a criadora do projeto “Teatro de Ouvido - Uma Peça Pelo WhatsApp”. Isso mesmo, trata-se de um espetáculo inteiro por ligação via WhatsAppp. ”Ele foi criado no período crítico da pandemia, com os teatros fechados e uma atriz querendo se comunicar com o mundo”, conta. “Ao mesmo tempo, não queria que fosse em vídeo. Eu já estava saturada de Zoom e Google Meet. Então, o espetáculo é prioritariamente texto e voz”, completou.

Carolina Lira em Águas que Rolam e Quenturas, um teatro por WhatsApp. Foto: Tarcísio Santos

Funciona assim: para ouvir a peça “Águas Que Rolam e Quenturas”, o interessado deve primeiro entrar no Instagram @quememariajuliaa e mandar um direct para a atriz. O ingresso, que ela chama de ‘Passaporte Sensorial’, custa R$ 50 (pagamento por pix, transferência bancária...). Depois, é marcado um horário para a atriz fazer a ligação - as sessões são individuais e duram 45 minutos.

De início, o ouvinte recebe um texto introdutório e, na sequência, começa a ouvir a trama - que gira em torno de mulheres de uma mesma família (e trata de questões como maternidade e envelhecimento). Carolina também faz sonoplastia e é responsável pela trilha da experiência. Durante a peça existem momentos de interação com o ouvinte (que, eventualmente, pode até preferir ficar em silêncio). “Costumo dizer que o teatro por WhatsApp quer ‘fazer da voz carne’”, conclui.

Ouça um trecho do espetáculo: