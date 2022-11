Pedro Andrade mostra em expo seu lado fotógrafo

Publicidade

Pedro Andrade vai mostrar pela primeira vez o seu trabalho como fotógrafo, ao qual se dedica há 20 anos. O apresentador abre a exposição “Outro Lugar”, na Anita Schwartz Galeria de Arte, no dia 7. Serão 26 fotografias que trazem registros de culturas e comunidades ao redor do mundo. Entre elas, o povo Waorani, na Amazônia equatoriana, cristãos fiéis em Lalibela, na Etiópia e as Escaramuzas, amazonas do México. “Quando fotografo não saio em busca de um tema específico. Faço questão de observar o que está ao meu redor com a meta de capturar a carga emocional de cada gesto, atitude, olhar ou movimento. Para mim, parte da mágica acontece quando aceito a realidade que me cerca, sem tentar controlar o processo”, diz. Pedro decidiu agora mostrar suas fotografias pelo volume de material acumulado. “O resultado do trabalho é a interação entre meu olhar e a realidade. Minha visão daquele mundo”, comenta. “Sempre fui muito apaixonado por gente, por buscar o lado humano nas notícias”.

Foto feita pelo apresentador Pedro Andrade em comunidade quilombola no Pará Foto: Pedro Andrade

Leia também Conheça o produtor de vinhos francês que é apaixonado por uma caipirinha clássica





Pedro Andrade estreia nova temporada do programa na CNN Foto: Divulgação/CNN

O jantar ‘Chefs Pela Cura’ tem renda revertida para entidade que atua com crianças com câncer

O 8º jantar Chefs Pela Cura, com renda revertida para a TUCCA, entidade que atua com crianças e adolescentes carentes com câncer, acontece no dia 16 de dezembro, na Casa Higienópolis. Com curadoria da jornalista Patrícia Ferraz, o jantar será preparado pelo premiado chef Hervé Witmeur (foto). Durante o jantar, algumas experiências gastronômicas serão leiloadas. Entre elas, a possibilidade do chef Felipe Schaedler, do Banzeiro, cozinhar para seis pessoas na casa de quem arrematar a experiência. O convite custa R$ 2.500. O contato para reservas: marcia@tucca.org.br.

Memorial recebe mostra sobre orixás

Continua após a publicidade

O Memorial da América Latina recebe a exposição Orixás, do artista Eury Moreira. A mostra apresenta esculturas sobre tela com divindades da religião Iorubá como Oxalá, Iemanjá, Oxum e Nanã, no espaço Multiuso, a partir do dia 2 de dezembro. “A exposição convida os visitantes a terem mais fé, paz e amor, independente de credo”, diz Moreira.

Bloco de Notas

PINACOTECA. Os patronos da Pinacoteca escolheram 21 novas obras de artes brasileiras para integrar o acervo do museu – a seleção acontece uma vez por ano. Trabalhos de Yedamaria, Heitor dos Prazeres e Pietrina Checcacci foram escolhidos. A coleção de artistas indígenas também cresceu com Olinda Tupinambá, Dhiane Pa´saro, Kassia Borges e Duhigó.

MUBE. O Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE) prorrogou a exposição LIUBA – Corpo Indomável para o dia 5 de fevereiro de 2023. A mostra cobre a extensa produção da artista, com cerca de 200 obras, entre esculturas e estudos da artista ao longo de seis décadas. Grátis.