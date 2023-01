Primeira peça de teatro assinada por Ariano Suassuna estreia no CCBB SP

O espetáculo Uma Mulher Vestida de Sol, primeira peça assinada por Ariano Suassuna (1927-2014), estreia no próximo dia 25, aniversário de São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil. Trata-se também da sua primeira montagem brasileira, dirigida por Fernando Neves. A peça conta com telões “armoriais” pintados por Manuel Dantas Suassuna (filho de Ariano).

Espetáculo: Uma Mulher Vestida de Sol

Estreia: 25 de janeiro – quarta, às 18h30

Horários: Quarta a sexta, às 18h30 | Sábados e domingos, às 17h.

Ingressos: 15,00 (valor único)

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico. São Paulo/SP

Espetáculo Uma Mulher Vestida de Sol estreia no CCBB Foto: Erik Almeida

As ‘Janelas’ de Taly Cohen

A artista visual Taly Cohen participa de mostra coletiva no Espaço Galpão 556, na Barra Funda. A série “Janelas”, traça um paralelo entre a realidade das mulheres refugiadas no Brasil e as histórias de sobrevivência da avó de Taly durante a II Guerra mundial. A previsão é que a exposição fique em cartaz até 25 de fevereiro.

Exposição Taly Cohen Crédito: Divulgação

Bloco de notas

HARVARD. No próximo dia 26, Miguel Lago começa a dar aulas na T.H. Chan School of Public Health da Universidade de Harvard. Lago, diretor executivo do IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde), vai levar para Harvard sua experiência anterior como professor na Universidade de Columbia, mas agora com uma novidade: abordará a participação de cidadãos e pacientes nas políticas de saúde.

MUTIRÃO. O Hospital São Paulo, vinculado à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e à Unifesp, foi o primeiro a aderir ao programa de mutirão de combate ao câncer que o Governo de SP lança na próxima semana.