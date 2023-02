Programe-se: conheça as principais datas da 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível

A Fundação Bienal de São Paulo divulgou em primeira mão para a coluna as principais datas relacionadas à 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível. O calendário de eventos começa no dia 31 de agosto, quando a Bienal recebe convidados para o tradicional jantar de captação de recursos.

No dia 2 de setembro, será celebrada uma grande festa para a mostra, com a presença de artistas, curadores e convidados. Já em setembro, no dia 4, acontece coletiva de imprensa seguida de coquetel exclusivo.

Hélio Menezes, Grada Kilomba, Diane Lima e Manuel Borja-Villel, curadores da 35a Bienal de São Paulo. FOTO : Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Como de costume, a abertura da exposição é realizada em dois momentos diferentes. Primeiro, no dia 5 de setembro, acontece a abertura para convidados e profissionais do circuito e, no dia seguinte, 6, a mostra abre para o público geral, seguindo com visitação gratuita por três meses, até seu encerramento no dia 10 de dezembro.

O coletivo de curadores da 35ª Bienal, composto por Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, está reunido no Brasil para dar continuidade ao trabalho de planejamento do evento. A Bienal de São Paulo divulgará nos próximos meses os primeiros nomes de artistas que fazem parte da exposição e outras novidades relacionadas a esta edição.