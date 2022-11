Projeto une gastronomia e cultura em espaço inusitado no centro de SP

Publicidade

Boa comida nem sempre vem acompanhada de uma boa conversa e vice-versa, mas é exatamente essa junção que Thiago Basile e Charly Andral buscam na série de três jantares que organizam nesta semana, no Andar 43. Ambientados em um espaço com vista privilegiada para o centro de SP e cercados das dezenas de plantas que decoram o local, os encontros Jardins Celestes- Jantares Terrestres reunirão comensais para conversarem – enquanto degustam o cardápio criado por Thiago – sobre temas complexos, como a relação entre o ser humano e a natureza.

Thiago Villela Basile (camiseta preta) e Charly Andral no Andar 43 Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

“O mais legal é que costumam aparecer interessados das mais variadas áreas – da literatura, da computação, do direito, da engenharia, da economia, da cozinha etc. Isso enriquece muito o debate, pois o tema vai se desdobrando a partir de várias perspectivas”, diz Basile, que é cozinheiro e doutor em literatura pela USP. Em Nostalgias, um dos assuntos da trinca, a ideia é fazer uma volta ao passado e à roça, com uma noite dedicada a Carlos Drummond de Andrade e à comida caipira. Outro atrativo é a decoração do local.

“A junção de móveis de escritório, com airbnb e a vista da cidade também acabam estimulando as conversas”, conta Charly, que é francês e inicialmente moraria no apartamento, mas resolveu transformá-lo em um híbrido de espaço de eventos e hospedagem.

O som dos pássaros no aniversário de SP

Fabio Caramuru Foto: IARA MORSELLI/ESTADAO CONTEUDO

Fábio Caramuru, que compõe no piano a partir de cantos dos pássaros e da diversidade de sons da floresta brasileira, volta a apresentar o projeto multimídia EcoMúsica – Vozes da Natureza em três capitais e em Portugal nos próximos meses. As apresentações serão no Teatro Amazonas, em Manaus, no Jardim Botânico, no RJ, e na Catedral da Sé, em SP, em 25 de janeiro (aniversário da cidade). Já em solo português, o local é o Teatro Municipal Baltazar Dias, na Ilha da Madeira.

Novo Panificio Luce chega aos Jardins

O casal Daniella e Renato Neves acaba de inaugurar o Panificio Luce com o conceito criado pelo restaurateur Lalo Zanini, nos Jardins. O chef padeiro Rodolfo Nunes está no projeto – ele recebeu prêmios da revista brasileira de fermentação e está na seletiva mundial do prêmio Du Pain 2022.

Bloco de notas

PAPEL MOEDA. Um lounge com móveis do projeto Tran$forma, da Casa da Moeda do Brasil, é um dos destaques do Fórum Brasil África, que acontece nos dias 29 e 30, no WTC Events. São mesas, cadeiras e outros objetos produzidos com papel moeda inaproveitável e resíduos do processo de fabricação de cédulas.

EMPREENDEDOR. A Liga Solidária fechou parceria com o BNDES para realizar o projeto Liga Perifa Empreendedor, que treinará mais de cinco mil pessoas ao longo de cinco anos. O projeto, com valor de R$ 5 milhões ao longo desse período, começa em São Paulo, em 2023 – quando a Liga Solidária completa 100 anos.

NATAL. Uma parceria entre a Central Única das Favelas (Cufa) e a Lello vai arrecadar recursos para a compra de brinquedos a serem entregues a crianças moradoras de favelas da cidade de SP no Natal. A meta é conseguir R$ 50 mil ao longo das próximas semanas, que serão utilizados na compra dos presentes da campanha Natal do Bem”, que irá beneficiar crianças de quatro favelas.

