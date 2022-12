‘Quem me reconhece não me discrimina, já outros me tratam mal’, diz Clóvis de Barros Filho

Clóvis de Barros Filho está voltando a dar palestras presenciais em meio a sérios problemas de visão. Mesmo assim tem encarado aeroportos, sozinho, tentando manter uma autonomia. Nesta volta ao trabalho, o professor de 56 anos conhecido por explicar filosofia de forma simples e cativante, reflete sobre o despreparo dos brasileiros em geral para lidar com pessoas que têm limitações físicas: “Eu me tornei mais lento, menos eficiente e isso irrita as pessoas. Quem me reconhece não me discrimina, já outros me tratam mal. Vivemos numa sociedade um pouco rude, a polidez do trato não é o forte”, afirmou em entrevista concedida à repórter Paula Bonelli, por telefone.

Clovis de Barros Filho Foto: IARA MORSELLI/ESTADAO C

Clóvis foi professor na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, antes fez Direito. Há 25 anos, começou a estudar filosofia e não parou mais. Adora café, telenovelas antigas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesta semana, ele está lançando o seu 37° livro, intitulado Inédita Pamonha – os piores episódios selecionados, reunindo os dez programas que tiveram maior audiência de seu podcast no Spotify.

O que aconteceu com a sua visão recentemente?

Eu tenho uma doença autoimune que é conhecida como Síndrome de Behçet. É uma vasculite que ataca prioritariamente olhos, boca e genitais. Enquanto não identifiquei essa síndrome, fui perdendo a visão sem saber direito o porquê. Perdi a vista direita e perdi muito da vista esquerda também. Hoje eu enxergo 10% de uma pessoa normal. Esse processo começou em 2016.

Então, não enxerga mais a sua plateia?

Não, de jeito nenhum, nem as presenciais nem as virtuais. É uma comunicação com uma plateia invisível, no escuro. Só ouço quando ela se manifesta.

E os outros desafios?

O primeiro é que eu não consigo ler um livro físico. Leio pelo Kindle com letra gigante. O segundo é que com a volta das palestras presenciais eu viajo muito. Tenho verdadeiro trauma daquele painel que anuncia os voos no aeroporto porque não consigo enxergar o portão de embarque. E nem sempre as pessoas têm boa vontade para ajudar. No final das contas, eu estou dando uma palestra por dia.

Desenvolveu alguma habilidade após a perda da visão?

Ganhei muitas, são habilidades compensatórias, ainda assim outro dia eu caí e quebrei a mão. Tropecei numa corrente que eu não vi.

Você vai com acompanhante para os lugares?

Às vezes, não. Na última segunda-feira fiz bate e volta para Curitiba sozinho.

As sensações de temperatura, som, textura e cheiro mudaram para você?

Há uma preocupação de trazer para a consciência sensações que antes eram totalmente asfixiadas pela tirania da visão. O aroma da comida passou a ser o elemento definidor do que eu vou comer ou não. Se antes eu comia em função do que estava vendo, hoje eu como em função do que estou cheirando. Em relação ao toque, se antes todas as intimidades eram pautadas pela visão, hoje elas são todas pautadas pelo tato. Isso muda todo o processo de intimidade.

Qual é o segredo para conquistar plateias tão volumosas?

Isso tem a ver com a habilidade de comunicação e de didática. Fico muito feliz quando eu consigo encontrar uma solução explicativa ótima para uma ideia que num primeiro momento parecia inexplicável. O meu prazer está aí. Agora, a dimensão social do meu trabalho eu não posso controlar e não me deixo afetar muito por isso. Tem um segmento que me acompanha como um aluno assiste um professor e isso é ótimo, mas tem uma categoria que é de ídolo, fã e eu vejo isso com uma certa cautela porque a mesma mão que acaricia, apedreja com muita facilidade.

A cidade está preparada para acolher as pessoas com deficiência visual?

Não, de jeito nenhum. Eu estava descendo a rua Pamplona em direção aos Jardins e tem uma farmácia que botou o caminho para deficiente visual na calçada mas botou só na frente dela. O deficiente visual vem do nada e vai pro nada e no meio do caminho ainda tem um poste. É completamente inútil.

Sente algum tipo de discriminação?

Eu me tornei mais lento, menos eficiente e isso irrita as pessoas. Quem me reconhece não me discrimina, pelo contrário, tende a gostar de mim, ser respeitoso, já outros me tratam mal. Vivemos numa sociedade um pouco rude, a polidez do trato não é o forte.