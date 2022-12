Raça brasileira estreia em Copa canina

Reconhecida em setembro deste ano como uma raça genuinamente brasileira, o Pastor da Mantiqueira teve sua primeira participação no World Dog Show Brasil deste ano, no fim de semana passado. O evento – que bateu recorde de público com 12 mil pessoas no Expo Center Norte e 50 mil espectadores na transmissão online – foi o primeiro palco dos bichinhos, desenvolvidos sobretudo na região da Mantiqueira do Sul de Minas e do interior de São Paulo e Rio de Janeiro.

Dois exemplares de Pastor da Mantiqueira: o macho Valente do Roni e a fêmea Cristal Rubi Marruá Foto: Divulgação

Também chamado de “policialzinho” – por sua aptidão para o trabalho, principalmente com o gado – o Pastor da Mantiqueira é a 10ª raça brasileira a ser reconhecida pela Confederação Brasileira de Cinofilia. Na Copa do Mundo dos Cães quem levou a melhor foi uma cachorrinha de apenas 19 meses, a cadela Joy, da raça Shih-tzu.





Gal será homenageada pela Jazz Sinfônica

Gal Costa Foto: Carol Siqueira

A cantora Gal Costa será homenageada pela Brasil Jazz Sinfônica em concerto neste sábado, na Sala São Paulo, com a participação dos cantores Tim Bernardes, Rubel, Dora Morelenbaum e Lívia Nestrovski. A apresentação irá ao ar como especial de Ano Novo da TV Cultura, no dia 31, às 22h30. No repertório, canções como Baby e Meu Bem, Meu Mal (Caetano Veloso), Pérola Negra (Luiz Melodia), Folhetim (Chico Buarque) e Cuidando de Longe (Marília Mendonça).

O circo do Peticov no Parque da Juventude

O artista plástico Antonio Peticov foi escolhido para fazer o cartaz de O Mundo do Circo, novo programa do governo de SP, que será inaugurado dia 20 de janeiro. O Mundo do Circo, com gestão da Amigos da Arte, ficará no Parque da Juventude e, no dia do lançamento, um cortejo de palhaços e religiosos fará uma ‘lavagem ecumênica’ do local, em respeito aos 111 detentos mortos na Casa de Detenção do Carandiru, local que abriga o Parque da Juventude há quase 20 anos.

Bloco de notas

BIENAL NA FRANÇA. A 34ª Bienal de São Paulo – Faz Escuro mas Eu Canto abre exposição neste sábado, em Arles, na França, no museu LUMA. É a última etapa da itinerância da 34ª – e as artistas brasileiras Carmela Gross, Regina Silveira e Alice Shintani participam de conversa com o público também neste sábado, às 10h30, com a mediação de Jacopo Crivelli Visconti, curador da mostra.

DERMATOLOGIA HUMANITÁRIA. A Casa Santa Teresinha acaba de receber o prêmio mundial da Liga Internacional das Sociedades de Dermatologia, na categoria Dermatologia Humanitária para América Latina e Caribe. Localizada em São Paulo, ao lado da Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, a Casa Santa Teresinha é uma instituição que ajuda crianças e adolescentes com doenças raras de pele.