Regina Braga, que acaba de filmar no deserto, vai reestrear espetáculo sobre SP

Regina Braga está aproveitando os últimos dias de férias com a família em Lisboa, logo depois de passar várias semanas em Israel filmando o longa Viva a Vida.

Regina Braga, correndo em uma cena do filme Viva a Vida, no deserto em Israel. Foto: Raisa

O filme, em que vive a personagem Hava, tem direção da cineasta Cris D’Amato e deve estrear no final do ano. Muitas cenas foram feitas em pleno deserto e às margens do Mar Morto. Regina também volta com o espetáculo São Paulo, dirigido por Isabel Teixeira, que estreia dia 20 de janeiro, no Sesc Santo André, além de uma apresentação especial gratuita na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo, dia 24.

Pensadora russa sai do mundo virtual

Com texto da filósofa Lucia Helena Galvão e encenação de Luiz Antônio Rocha, o monólogo Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, com Beth Zalcman, foi visto por mais de 18 mil espectadores em sessões virtuais. Agora, terá sua primeira temporada presencial – com estreia no próximo dia 13, no Teatro B32. Blavatsky, uma pensadora russa, influenciou inúmeros pensadores e artistas como Mahler e Gandhi.

Bloco de notas

TIME DO LEAD. De volta ao setor privado, João Doria está montando aquilo que ele chama de Dream Team no LIDE. Já estão neste time: Henrique Meirelles (Economia), Celso Lafer (Relações exteriores), Luiz Furlan (Comércio internacional), Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Fernando José da Costa (Justiça), Roberto Klabin (Meio ambiente) e Marcos Arbaitman (Turismo) entre outros nomes que atuarão nos eventos do LIDE.

NO ANHANGABAÚ. Carlinhos Brown irá se apresentar na primeira edição do projeto Carnavais. Com a proposta de abrir portas para as comemorações carnavalescas. O evento acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro no Novo Anhangabaú, no centro histórico.