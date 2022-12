Réveillon: o que oferecem e quanto custam as festas mais badaladas

O primeiro Réveillon com a pandemia da covid-19 relativamente controlada, a expectativa do público e dos organizadores de festas da virada está alta. Como de costume, muita gente já começou a programar (e a pagar) o pacote de festas em balneários paradisíacos meses antes da data. Organizado pela Carvalheira, de Pernambuco, o Réveillon Amoré – no Balneário de Porto de Galinhas – já tem algumas das festas esgotadas. O Amoré tem pacotes de cinco dias que incluem tanto eventos diurnos quanto noturnos e custa a partir de R$3.500. Nas noitadas, as festas contam com serviço open bar e a noite de Réveillon é all inclusive.

“Sabemos que os clientes vão aproveitar todos os momentos do destino, e por isso duplicamos nosso número de encontros na semana da virada”, diz Rafael Lobo, um dos sócios da Carvalheira. Shows de nomes bombados como Ludmilla, Pedro Sampaio e Silva estão entre as atrações programadas.

Leia também Ana Eliza Setúbal abre bazar beneficente de Natal

Festa de Réveillon Arcanjos, em Alagoas. Foto: Divulgação

No Réveillon Arcanjos 2023 – que tem como um dos sócios Antonio Oliva – serão cinco dias de festas noturnas na Barra de São Miguel, em Alagoas, com artistas como Banda Eva, Matuê e Goldfish. A expectativa de público é de 1500 pessoas de 20 a 30 anos, vindo principalmente de SP, Curitiba, RJ, Brasília, Goiás e Belo Horizonte. O passaporte com entrada para todos os dias custa R$ 4.800 para homens e R$ 3.800 para mulheres. “Este ano temos um line-up mais eclético com artistas e patrocinadores otimistas devido ao novo cenário mundial”, diz Mário Sérgio, um dos sócios.

O tradicional Réveillon do Copacabana Palace, no Rio, tem como atrativos, além da vista privilegiada para a queima de fogos na praia de Copacabana, um jantar exclusivo em um de seus restaurantes. A cargo do chef Nello Cassese, diretor de culinária de todas as propriedades Belmond na América do Sul, além de chef do Cipriani, o menu terá oito etapas que incluem pratos com ostras, filé de Wagyu e foie gras. Para aqueles que desejam aproveitar a ocasião para ter uma experiência completa no hotel, existe um pacote para duas pessoas com quatro noites de hospedagem, que inclui café da manhã e um convite por hóspede para a festa de Réveillon (ceia incluída) a partir de R$$37.920. São esperadas cerca de 1100 pessoas para o Réveillon no hotel, distribuídas entre os restaurantes, salões e piscina. A porcentagem de estrangeiros deste público é de 30%.

Novidades no Jardim de Esculturas do MAM

O MAM São Paulo exibe, a partir de 10, uma nova obra em seu Jardim de Esculturas. Intitulada Cobra Grande, a obra temporária é assinada pelo artista Frederico Filippi. No mesmo dia, o museu inaugura um projeto de intervenções temporárias em sua fachada – concebidas pelo coletivo JAMAC (Jardim Miriam Arte Clube) para o MAM.

Dupla abre nova casa italiana em Pinheiros

As restauratrices Ida Maria Frank e Virginia Jancsó acabam de abrir o Due Cuochi Trattoria, em Pinheiros (R. Ferreria de Araújo, 470). A dupla, que já comanda outras três casas italianas, é sinônimo de hospitalidade na gastronomia paulistana. Para o novo endereço, mãe e filha investiram em pratos para compartilhar e receitas clássicas.

Bloco de Notas

OCEANOS. Pela primeira vez, o anúncio dos vencedores do Oceanos – Prêmio de Literatura em será feito em um país do continente africano. Será na sexta, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo.

PRÊMIO. Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture Brasil e América Latina, recebe hoje o prêmio Líderes do Brasil, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

LÍBANO. No dia 12, a advogada Renata Abalém toma posse como secretária-geral da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências.