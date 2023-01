São Paulo ganha hoje mais um rooftop; conheça também outros lugares para admirar a cidade do alto

Os antigos chamavam de terraços. Esquece. Hoje eles são mais conhecidos como rooftops. São Paulo assiste uma proliferação destes terr(ops) espaços. O sucesso, quem sabe, se deve ao fato de que muita gente acredita que a cidade é muito mais bonita vista de cima.

Nesta quinta-feira será inaugurado o Reserva Rooftop, localizado na região do Jardim das Perdizes. O diferencial deste rooftop é o foco no churrasco (não à toa a estrela da casa é uma parrilla). O menu foi desenvolvido pelo chef Roberto Ravioli.

Leia também Programe-se: conheça as principais datas da 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível

Inauguração do Reserva Rooftop, no Jardim das Perdizes. FOTO DIVULGACAO

O Reserva está situada no novo bairro conceito na zona oeste da cidade, entre os distritos da Barra Funda e Água Branca: o Jardim das Perdizes O Reserva Rooftop conta com vista privilegiada para os frequentadores que poderão visualizar os mais de 45 mil m² de área verde do Parque, idealizado e construído pela Tecnisa.

Quer ver São Paulo do alto? Conheça outros rooftops:

No final do ano passado, a Faria Lima ganhou o Baleia Rooftop - localizado no quarto andar do edifício B32, no coração da avenida Faria Lima. No comando da casa estão os empresários Jair Coser, seu filho Ângelo Coser e a sócia Mara Santalla. O responsável pelo cardápio é o chef Flávio Miyamura, que já atua no asiático Dasian, instalado no térreo do B32. O menu de coquetéis ficou por conta do mixologista e bartender Marco De La Roche.

Também recém-inaugurado, o restaurante Mii Rooftop está localizado no último andar do complexo. Além da cozinha com pratos à base de frutos do mar, toda a decoração tem inspiração na cultura grega, tanto na parte interna, quanto na parte externa. Além disso, o espaço possui um lago artificial com peixes ornamentais.

Alguns rooftops já são clássicos na cidade. O 033 Rooftop, por exemplo, ocupa o terceiro e último pavimento do Teatro Santander. Ele fica dentro do Complexo WTJK e a 20m de altura, acima da Marginal Pinheiros. O Rooftop 033 possui mais de 1000m² de área e terraço externo com área de 200m².

Já o Vista Restaurante está inserido em um cenário privilegiado. De um lado está o Parque do Ibirapuera, do outro, o Obelisco, atrás, o Instituto Biológico. Ele ocupa boa parte da cobertura do Museu de Arte Contemporânea, o MAC-USP. Imperdível.

No centro da cidade existe uma concentração de rooftops. Perto do Largo do Paiçandu está o mais informal deles, A Balsa. O terraço, aberto às quintas e sextas (esporadicamente em outros dias), fica no quinto andar de um prédio comercial. Ao seu redor, é possível avistar o Viaduto do Chá, o Edifício Martinelli e o Vale do Anhangabaú. Normalmente, a música não é alta e as festas não ultrapassam as 23 horas. Trata-se de um local para conversar, tomar uma bebida de forma despretensiosa. Às vezes, abre para saraus, shows e peças de teatro.

A Balsa tem clima informal e uma vista privilegiada. FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Perto dali, mais especificamente na frente da Praça da República, já é possível encontrar um terraço mais formal, o restaurante Rooftop Esther, dos chefs franceses Benoit Mathurin e Olivier Anquier. Localizado em um edifício histórico, considerado o primeiro de inspiração Bauhaus na cidade, o restaurante tem ambiente tranquilo, bom para reuniões familiares, jantares românticos ou um vinho ao cair da tarde.

Já no edifício Alexandre Mackenzie, prédio construído em 1929 para ser a sede da Light e onde hoje funciona o Shopping Light, existe o Priceless. Trata-se de um complexo gastronômico com um restaurante, um bar, um espaço de intervenções artísticas, um ponto de café e um rooftop com vista para o Theatro Municipal.

Restaurante Esther Rooftop. FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Continua após a publicidade

Endereços:

Reserva Rooftop: Rua Marc Chagall, Jardim Perdizes

Baleia Rooftop: R. Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi

Mii Rooftop: R. Cândido Lacerda, 33 - Jardim Analia Franco

033: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

Vista Restaurante: Cobertura do MAC USP - Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8o andar - Vila Mariana

A Balsa: 4º andar e terraço, R. Cap. Salomão, 26 - Centro Histórico

Continua após a publicidade

Rooftop Esther: R. Basílio da Gama, 29 - República

Princeless: Shopping Light - Acesso pelo estacionamento - R. Formosa, 157 - Centro Histórico.