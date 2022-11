Sem perder o amor pela dança, bailarina enfrenta paralisia

Publicidade

A bailarina paulistana Marina Abib alcançou destaque no cenário da dança contemporânea no Brasil e no exterior. Ela começou a dançar aos três anos, fez ginástica olímpica, frevo, trabalhou com a filha de Antonio Nóbrega, a dançarina Maria Eugenia Almeida, na Cia Soma. Figurou em diversos festivais – e é admirada pela mistura de linguagens e imensa consciência corporal. Hoje, aos 34, o corpo dela travou. Ela enfrenta grandes limitações para movimentar pernas e braços, está reaprendendo a comer e a falar. Na pandemia de covid-19, e no início de 2022, crises que antes começaram como questões de dermatite e tontura se agravaram. Depois de uma vasta investigação de saúde e um período na UTI veio o diagnóstico: encefalite autoimune. Trata-se de uma rara inflamação no cérebro, que causa perda de força muscular em todo o corpo. O diretor de fotografia Paulinho Caruso estudou no mesmo colégio que Marina em São Paulo. No momento, ele e uma rede de amigos ajudam na campanha que está em curso para arrecadar recursos para o tratamento de alto custo da dançarina pelo www.inspirativos.com.br/marina.

A bailarina paulistana Marina Abib Foto: Foto: Georgius Portugalus

Ela tem reagido bem às infusões de imunoglobulina. Ela necessita também de médicos fora do plano de saúde, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. “A Marina não teve sequela cerebral, ela tem consciência de tudo que está acontecendo. Agora é esforço e paciência, coisas que Marina tem pra caramba. Ela está evoluindo muito. Há três meses estava na cadeira de rodas. Agora já está dando passos e dançando com o andador”, disse Caruso. Após uma das crises de saúde, Marina se recuperou e Paulinho a gravou dançando em um heliponto de São Paulo (veja o vídeo no fim deste texto). Atualmente, ela está em casa. Outro amigo, o artista Diogo Granato, tem feito visitas para ajudá-la a fazer exercícios de dança (que também impactam na recuperação dos movimentos). “Ela continuou dançando o tempo todo nas últimas apresentações mesmo com limitações, não queria parar. Tentei ver se não era melhor ela dar um tempo, mas Marina disse ‘não, eu preciso dançar com meus amigos’”, afirmou Granato.





Ex-modelo abriu sua casa em Paraty para receber projeto literário e autores durante a Flip

Lauretta da Martinica abrigou projeto na Flip Foto: Foto: Luciana Serra

Dona de uma das casas mais charmosas de Paraty, Lauretta da Martinica (ex-modelo de marcas como Yves Saint Laurent) abrigou a Casa República.org em seu espaço durante a Flip deste ano. O lugar foi um dos estreantes na Festa Literária Internacional de Paraty, que acabou neste fim de semana. O destaque da casa foram as mesas com escritores que são também servidores públicos. Foi o caso Itamar Vieira Jr., autor do aclamado Torto Arado e funcionário do Incra.

Bloco de notas

MBA. O Einstein lança o Master Business Administration (MBA) Executivo em Liderança e Gestão Pública na Saúde aos profissionais do sistema público, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS.

LANÇAMENTO. O empresário José Carlos Semenzato lança hoje o livro Você Pode Tudo (ed. Nacional) na Livraria da Vila, do Shopping JK, às 19h.

IGUALDADE. O Alicerce Educação recebeu o Selo de Igualdade Racial. O negócio de impacto social foi reconhecido por promover ações antirracistas e a equidade racial.