Separação é estopim para colecionadora realizar sonho de abrir galeria de arte

Uma conversa sobre separações foi o estopim para o início de um projeto que deixou Daniela Tonetti ainda mais apaixonada por arte. É que justamente depois de um encontro com o amigo de longa data, o artista Gen Duarte - com direito a troca de figurinhas sobre rupturas românticas - Daniela encontrou o local que hoje abriga sua galeria e espaço cultural, o Galpão 556.

Daniela Tonetti Foto: Taba Benedicto/Estadão

“Depois do nosso café começamos a andar pela Barra Funda e o Gen me mostrou esse espaço, que estava para alugar. Aí eu pensei ‘já sei o que vou fazer da minha vida agora, vou abrir uma galeria’ (risos). Se eu não tivesse me separado, não estaria aqui jamais. Quando a mulher é casada, mesmo sendo independente, acaba dedicando muito tempo à manutenção da relação”, conta ela, que ficou 38 anos com o ex-marido.

Colecionadora de peso, daquelas sem ‘nenhum espaço livre na parede de casa’, Daniela estuda arte desde os 16 anos e já trabalhou em um escritório de leilões, mas tem no galpão seu primeiro negócio totalmente relacionado à arte. Também mantém uma marca de roupas infantis, a D. Tonetti.

“Fiquei receosa quando fui contar que investiria na abertura de uma galeria, achei que fossem me dizer que eu estava louca. Mas todo mundo apoiou porque sabem que isso é a minha paixão”, diz.

Daniela Tonetti Foto: TABA BENEDICTO/ESTADAO

A primeira exposição do Galpão 556, inaugurado no fim de novembro do ano passado, trouxe artistas de rua para dentro do espaço, como o próprio Gen e Ciro Schu, mas a ideia é que o local seja aberto a diversos tipos de arte como fotografia, moda e música. “Minha intenção é divulgar os artistas. São muitos artistas bons sem espaço”.

