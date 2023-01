Silvia Braz e Catharina Johannpeter apostam alto em suas decorações de Natal

Silvia Braz ama a energia e as luzes do Natal. “A parte que mais gosto é reunir minha família, cada um está em um lugar do Brasil e é difícil de encontrar durante o ano”, disse a influenciadora. “Mas o Natal também tem um lado melancólico para quem já perdeu pessoas importantes, como no meu caso. Perdi meu pai aos dez anos. Lembro muito dele nessa data”.

Silvia Braz Foto: Tais Dinelli

Como todo ano, Silvia vai se deslocar até Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro – sua cidade natal – para passar a ceia com sua mãe e avó, que ainda moram lá. “Adoraria reunir minha família na minha casa em SP, mas é algo impossível, todo mundo está fora”. Sua decoração natalina segue o mesmo estilo da decoração fixa de sua casa, elaborada pela dupla Sig Bergamin e Murilo Lomas.

“Minha casa é muito vibrante, muito colorida e alegre e minha árvore de Natal segue a mesma linha”, conta Silvia. “Quando o Sig esboçou a árvore no papel, ele pegou a referência dos tapetes da minha sala, que são redondos com bolas coloridas e a Verbena Flores executou essa árvore, que é inteira de bolas coloridas”, conta a empresária.

“Adoraria sentar e montar minha árvore bola por bola, mas nunca é possível”, disse Silvia, que vê sua agenda, que já é intensa durante todo o ano, ficar ainda mais nessa data. Católica, a influenciadora disse que sua avó, uma católica fervorosa, sempre reúne a família em volta da árvore para rezar e pedir coisas boas.“É uma tradição, rezamos e agradecemos pelas conquistas”.

Silvia ganha muitos presentes durante todo o ano, mas nessa data, a influenciadora gosta mesmo é de presentear seus amigos e parceiros. Dois doces que não podem faltar na ceia da influenciadora são os fios de ovos e o chuvisco. “Somos do interior do Rio de Janeiro e nossa base alimentar é bem portuguesa”, explica.”

Árvore de natal de Catha Johannpeter Foto: Silvana Garzaro

Catharina Tamborindeguy Johannpeter não é muito fã do Natal. “Acho uma data nostálgica. Dia 24 sempre sou tomada por uma emoção, fico lembrando da minha vó que já morreu, uma coisa meio melancólica.”, diz. “Sou filha de pais separados, então é uma maratona de Natal”, conta Catha, que se divide entre o Rio de Janeiro, onde passa o Natal com sua mãe, Narcisa Tamborindeguy, e o sul do País, onde passa com a família de seu pai, Caco Gerdau Johannpeter.

“O Natal na minha mãe é uma loucura, somos em cinco mulheres e todas têm personalidades muito fortes. Passamos a noite implicando uma com a outra, é um Natal ácido, mas engraçado”. Já no seu pai, a família segue a tradição alemã de cantar músicas natalinas. A empresária, dona da multimarcas Pinga, não tem o costume de decorar sua casa no Natal, mas esse ano ousou com uma árvore pink, criação da designer Alexia Hentsch, conhecida por fazer adornos de cabeças para o carnaval das modernas. “A Alexia montou as árvores de natal da Pinga e me convenceu a montar essa árvore rosa com flores de papel”.

Para completar, Catha adicionou bolas de natal confeccionadas em cipó ambé da parceria de Cris Barros com a ONG Casa do Rio, que tem 100% do lucro revertido para a instituição, que faz um trabalho social na Amazônia, além de fotos de seu filho, Bento.

Árvore de natal de Catha Johannpeter Foto: Silvana Garzaro/Estadão

“Agora estou disposta em começar a minha coleção de enfeites de natal. Essa foi a segunda árvore que montei na vida, a primeira foi ano passado, quando o Bento tinha um ano”. Como uma boa sagitariana, Catha adora festejar a vida com os amigos. “Amo o Réveillon, adoro”. Fashionista, ela também curte presentear os amigos. “Outro dia tive uma insônia e fiquei pensando no quanto queria mandar presente pra todas as pessoas que amo. Para elas saberem o quanto são especiais”.l SOFIA PATSCH