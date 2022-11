Tamara Klink volta para ‘casa’ ao participar da Flip

Publicidade

Amyr e Marina Klink vão estar na plateia da mesa que sua filha Tamara participa nesta edição da Flip – com início amanhã. Mas, ao contrário do que se esperaria, vão assistir do lado de fora por meio de um telão instalado na Praça da Matriz, em Paraty. “Os ingressos acabaram rápido demais! Sorte a deles, vão poder assistir tomando sol e água de coco. Ainda bem que eu tinha uma cadeira garantida no palco, se não eu ia ficar fora da minha mesa também!”, conta Tamara. A velejadora e escritora vai falar, junto com a incensada escritora e antropóloga francesa Nastassja Martin, sobre temas como solidão e ruptura, que permeiam a obra das duas. “Fico com pena de estar na mesma mesa da Nastassja Martin porque eu adorei o livro Escute as Feras e queria poder escutar muito mais do que falar. Vou tentar ser rápida nas minhas respostas”, diz sobre a mesa que ocorre no sábado. Formada em arquitetura, Tamara foi a brasileira mais jovem a cruzar sozinha o Atlântico, aos 23 anos, a bordo do Sardinha, e lançou seus primeiros livros no ano passado. Mil Milhas fala justamente sobre essa travessia.

O retorno a Paraty tem gosto de volta ao lar para Tamara. Foi lá que ela passou grande parte de sua infância observando e aprendendo com o pai. “Paraty é o lugar onde o mar começa e termina, porque foi onde vi meu pai partir e voltar das suas viagens e onde eu cheguei da minha própria travessia. A Sardinha estará lá e será uma grande alegria estar com ela outra vez”.

Tamara Klink Foto: Bruna Valença

‘Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa...

Grávida de seu terceiro filho, Claudia Raia recebeu o carinho dos colegas de trabalho durante as gravações da vinheta de fim de ano da TV Globo. Renata Lo Prete aproveitou a oportunidade para celebrar esse momento tão especial. Claudia conta que em outras vinhetas de final de ano ela também estava grávida do Enzo, depois da Sophia, e agora do Luca.

Cláudia Raia grávida e Renata Lo Prete nas gravações da vinheta de fim de ano da Globo Foto: Bob Paulino/Globo





Leo Picon é destaque em desfile da SPFW

O empresário e criador de conteúdo (e irmão da Jade Picon), Leo Picon foi um dos destaques do desfile da À La Garçonne, no último domingo, durante a SPFW N54. Ele completou seu quinto desfile nas passarelas da maior semana de moda do País. Sua primeira participação foi em 2018, como apresentador oficial das lives para as redes sociais da SPFW.

Bloco de Notas

PRIMEIRA-DAMA. Loli Ponce, primeira-dama do Uruguai, será homenageada hoje na Fecomercio-SP – durante o 3º Encontro Liberdade para Empreender, evento promovido pelo Conselho da Mulher da Associação Comercial de São Paulo.

TRANSIÇÃO. Para auxiliar os gestores públicos na transição de governo, o Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), lançou ontem o Book de Transição.

MAGISTRADOS. A Revista Justiça & Cidadania e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados irão promover o 5º Seminário Jurídico de Seguros no próximo dia 1º de dezembro, no auditório externo do STJ, em Brasília.





