Tarô com chope? Bar em SP também prevê o futuro dos clientes; veja vídeo

Um gole de cerveja e, por que não, sugestões do que pode acontecer no futuro. A ideia pode parecer inusitada, mas funciona bem na Casa Lúpulo, microbar no centro de SP que tem entre os itens de seu cardápio consultas no local com uma taróloga. “No começo não pensei que iria tirar tarô no bar, mas meus amigos pediram e eu achei a ideia boa”, diz Juliana Bernardo, que comanda o bar com a família – seu pai, Tinho, e a mãe, Lucia.

Juliana Bernardo, da Casa Lúpulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Apaixonada por cervejas artesanais e tarô há mais de 10 anos, Juliana abriu a Casa na rua Major Sertório em fevereiro de 2021, após convencer o pai a entrar na empreitada com ela. Antes, além das consultas particulares e do trabalho que faz em seu canal de YouTube sobre tarô, ela tirava cartas em uma balada paulistana. “As pessoas têm uma ideia de que esses ambientes não seriam propícios para o tarô, mas não. O tarô não nasce em um ambiente sagrado como muitos pensam. Estou acostumada a fazer isso em condições adversas”, ri.

Na Casa Lúpulo, dez minutos de consulta saem por R$ 50, 20 minutos por R$ 90 e 30 por R$ 140. Tirar somente uma carta é cortesia. Juliana só não consegue atender quando o bar está lotado – o que costuma acontecer às quintas, quando há apresentações de jazz.

Proprietário de um bar na Vila Maria por 29 anos, seu Tinho começa a se acostumar com a nova clientela. “Sinto falta dos clientes que também eram amigos, mas aqui também estou começando a fazer amizades”, conta.

Ambiente da Casa Lúpulo, no centro de SP Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para a família, também é importante respeitar as características da vizinhança. “Somos um bar que prega a diversidade e nos consideramos feministas. Muitas travestis trabalham no entorno e elas são bem-vindas aqui, assim como os idosos do bairro, que já costumam vir, jovens e animais de estimação”.

