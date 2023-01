Tatá Werneck usa seu Instagram em campanha contra dengue

Tatá Werneck vai encabeçar uma campanha contra a dengue, chikungunya e zika. A partir de amanhã (31) a atriz vai usar seu perfil no Instagram para incentivar a população a postar formas criativas de “virar o balde” para combater os mosquitos. O ator Douglas Silva, a jornalista Fernanda Gentil, a criadora digital Giovanna Bichels e o humorista Gui Souza darão continuidade à missão.

Tatá Werneck Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

O CEO e presidente global da SC Johnson, Fisk Johnson, também participa da campanha, patrocinada pelo repelente OFF!. Em 2022, o Brasil chegou a 1.016 mortes por dengue, novo recorde anual, segundo o Ministério da Saúde. As mortes superam em mais de 400% as registradas em 2021.