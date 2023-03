Thelminha recebe hoje prêmio de Influenciadora do Ano no Trofeu JK

Thelma Assis, a Thelminha, será premiada no Troféu JK – Rio 2023 como Influenciadora Digital do Ano. O evento será realizado hoje (1º), no Copacabana Palace, e vai comemorar também 100 anos do Copa, além dos 458 anos do Rio.

Thelminha durante o Lollapalooza, em 2022 Foto: RODRIGO ONO

“Eu carrego com muito carinho e responsabilidade o papel de influenciadora que assumi desde 2020. Seja na internet, na TV ou na troca de carinho com pessoas que se identificam com o que produzo nas palestras que tenho feito pelo Brasil. Receber o Troféu JK como Influenciadora Digital do Ano reforça a minha crença de que a informação abre caminhos”, pontua Thelminha.

A maré da vencedora do BBB 20 está quente: ela também ganhou com a Mocidade Alegre, escola vencedora do grupo especial do carnaval paulistano este ano. A médica desfila pela agremiação desde antes da fama com o reality show da Globo.