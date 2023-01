Tradicional hotel do Campos do Jordão lança curso de culinária

O tradicional hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP), acaba de inaugurar sua ETC – Escola Toriba de Culinária. No espaço, que foi projetado pelo arquiteto e sócio-diretor do Hotel, Aref Farkouh, os visitantes poderão aprender do básico a novas técnicas e degustar tudo em uma área exclusiva com chefs convidados.

“Percebemos que muitos hóspedes pediam para aprender um pouco sobre nossa gastronomia e que não havia nenhuma escola de culinária na região”, afirma Aref Farkouh.

Hotel Toriba - Campos do Jordão - SP Foto: Divulgação

Construído com material que filtra raios infravermelhos, deixando o ambiente mais ameno, oferece visão privilegiada, com o mínimo de interferência, para que os alunos possam desfrutar do verde das árvores e o azul do céu.

SEMPRE MIRAGEM. Fernanda Feher e Gabriel Botta abrem a exposição Sempre Miragem, organizada por Gisela Gueiros. Dias 14 e 15 de janeiro, no Taller Zaragoza.

VIAGENS DE CARNAVAL. A CVC registrou um aumento de 45% nas solicitações de orçamentos de pacotes de viagem para o feriado do carnaval de 2023. Esse número representa quase a totalidade (95%) da demanda registrada em 2019, antes da pandemia. Com nove feriados nacionais e possibilidade de emendas, a marca também aponta que 83% dos consumidores optam por viagens domésticas ao longo do ano.

NO FLOW. O “Amplifica”, podcast do Estúdios Flow, recebe Fábio Lima, premiado violonista erudito para celebrar a marca de #100 episódios.