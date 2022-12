Três chefs badaladas contam o que vão cozinhar em suas ceias

Mesmo trabalhando com comida o ano todo, três chefs de restaurantes renomados de São Paulo não pretendem parar de cozinhar durante as confraternizações natalinas. Janaína Rueda, do Dona Onça e da Casa do Porco, Tássia Magalhães, do Nelita, e Mari Sciotti, do Quincho, continuarão com a mão na massa no Natal. Mas, ao contrário do que se poderia pensar, preferem apostar nos clássicos e em pratos simples em suas ceias e almoços – o salpicão de frango, por exemplo, entra no cardápio de duas delas.

Tássia Magalhães Foto: Ricardo Castilho

Leia também Costanza Pascolato e Claudia Matarazzo dão dicas sobre ‘etiqueta natalina’

Preparando-se para passar o Natal em família, em Guaratinguetá, Tássia Magalhães conta que gosta de preparar os aperitivos, mas costuma encomendar alguns pratos para ter tempo de aproveitar a ceia ao lado dos convidados. Encarregada de fazer o pernil, a chef conta que até o polêmico (mas tradicional) arroz com passas entra em seu cardápio. “Não falta pernil, arroz com passas e salpicão de frango de jeito nenhum. Eu adoro. Sem eles, a ceia para mim não é a mesma coisa”, explica.

Janaína Rueda Foto: Rogerio Gomes

Seguindo a tendência de cozinha brasileira com toques caipiras da disputada Casa do Porco, Janaína Rueda conta que nunca comeu peru no Natal e prefere “assar uma galinha caipira”. “Passamos a véspera de Natal no meu apartamento em São Paulo e somos geralmente umas 30 pessoas. O almoço do dia 25 deste ano será na casa da minha nora”, diz.

A chef conta que adora cozinhar no Natal e prefere não beber muito na data, mas não dispensa uma taça de vinho tinto. Além da galinha, no menu deste ano estão programados cuscuz, bacalhau, salpicão de frango (um hit) e presunto assado com farofa de castanhas.

Mari Sciotti Foto: Divulgação

Os vegetais são o destaque na ceia de Mari Sciotti, do Quincho. Para a chef, os pratos natalinos podem e devem combinar mais com o clima quente do Brasil na época. “Eu gosto de caprichar em opções frescas, com mais vegetais. Normalmente nos inspiramos nas comidas invernais, mas nosso Natal deveria ser muito mais tropical. Então, sempre me atento ao que chamam de ‘acompanhamentos’ mas, para mim, também são considerados pratos principais”, diz. Um arroz de cogumelos caldoso e cenouras assadas com especiarias e hommus de pistache – um prato que está no cardápio de seu restaurante – serão as estrelas da sua ceia em família.

A história da Barbie e sua ascensão em livro

Versão tamanho real do carro da Barbie, em um autoshow em Los Angeles Foto: Reuters/REUTERS

A criação da boneca Barbie e a sua ascensão são os assuntos abordados no livro Barbie & O Império da Mattel, que chega às livrarias em janeiro, HarperCollins. Na obra, a autora Robin Gerber mostra como a história da Mattel e da empresária Ruth Handler, sua fundadora, se entrelaçam. Ruth se inspirou em uma boneca alemã supersexualizada para a invenção da Barbie

Sesc recebe atletas olímpicas em janeiro

O público do Sesc vai poder interagir com um time de peso formado por atletas mulheres que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Rebeca Andrade, Fofão, Fê Garay e Jaqueline Silva são algumas das convidadas do projeto Sesc Verão 2023, que começa a partir do dia 7 de janeiro. A iniciativa ocupa as 40 unidades do Sesc espalhadas pelo Estado