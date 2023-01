Veja uma ilustração inédita de Mauricio de Sousa em homenagem ao aniversário de São Paulo

Nas vésperas do aniversário de 469 anos de SP, Mauricio de Sousa, de 87 anos, enviou uma ilustração inédita ao Estadão de um de seus lugares preferidos na cidade: a sede da Academia Paulista de Letras (APL), no Largo do Arouche. O escritor tomou posse na instituição em 2011, a qual frequenta com regularidade e ocupa a cadeira 24, cujo patrono é Quirino dos Santos. O pai da Mônica destaca o Largo “com o seu colorido comércio de flores e o edifício onde se instalou a sapiência de escritores e poetas na Academia Paulista de Letras”.