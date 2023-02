Zizi e Luiza Possi vão fazer show gratuito para comemorar o Dia da Mulher

Zizi e Luiza Possi vão fazer um show gratuito para comemorar o Dia Internacional da Mulher, no Teatro Sérgio Cardoso. O espetáculo, no próprio dia 8 de março, retoma em 2023 uma turnê que mãe e filha iniciaram pouco antes da pandemia.

Zizi e Luiza Possi dão continuidade à turnê que começaram antes da pandemia Foto: Matteus Brunette

“A maternidade me trouxe para mais perto de Zizi e por isso veio a vontade de dividir o palco em um show único, completamente emocionante, pensado e executado pelas duas”, disse Luíza. A plataforma #CulturaEmCasa vai transmitir a apresentação ao vivo.

“Vamos passear do lirismo à comédia com muito bom gosto. O show terá repertório variado com nossos sucessos, e canções inéditas nas nossas vozes”, completa Zizi.