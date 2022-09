Diversão para bebês: uma seleção de programas culturais para os pequenos

WWW.BORA.AI

Tem uma criança até 3 anos em casa? Confirma algumas sugestões de programas especiais para eles!

Atividades na Pinacoteca de São Paulo

https://bora.ai/sp/passeios/pinafamilia

O Projeto PinaFamília promove atividades para famílias no segundo domingo de cada mês. Dentro do projeto, a iniciativa PinaPequenos é especial para crianças de 0 a 3 anos. No próximo domingo será a vez da atividade MusicriandoArte, realizada pelos músicos Edí Holanda e Robson Matos que utilizam instrumentos como acordeon, flauta transversal, violão, violino, percussão, ukulelê, entre outros, para trabalhar a musicalidade, motricidade, percepção auditiva e o vínculo criança/cuidador. A dinâmica é lúdica e interativa embalada por belas canções infantis em diversos ritmos: samba, rock, baião, valsa e composições autorais.

Pinacoteca de São Paulo. 11 de setembro, domingo, 10h30 e 13h30. A entrada no museu custa R$20 (inteira) e a participação nas atividades é gratuita com senhas distribuídas meia hora antes no pátio 1 (térreo) do museu. A capacidade máxima de atendimento será para 20 bebês mais 1 responsável cada por sessão.

Festival de Teatro para bebês

Continua após a publicidade

https://bora.ai/sp/passeios/festival-internacional-de-teatro-para-bebes

Festival de Teatro para Bebês vai até 25 de setembro Foto: Marco Aurélio Olímpio

Realizado pelo Grupo Sobrevento, o “Primeiro Olhar: VIII Festival Internacional de Teatro para Bebês” está na sua oitava com uma programação gratuita de espetáculos para crianças de seis meses a três anos de idade que acontecem em São Bernardo do Campo (Teatro Lauro Gomes) e em São Paulo (Espaço Sobrevento). O Festival busca um olhar de quem vê as coisas pela primeira vez, que seja capaz de se maravilhar com coisas pequenas, simples e delicadas. Os locais são adaptados para receber os bebês, com assentos especiais, trocador, assentos sanitários infantis nos banheiros e brinquedoteca, além de um estacionamento para carrinhos de bebê. A cada final de semana, um espetáculo e artistas diferentes.

Apresentações no Espaço Sobrevento em São Paulo (Rua Coronel Albino Bairão, 42 – Metrô Bresser-Mooca): sábados dias 10, 17 e 24 de setembro, às 11h e às 14h.

Apresentações no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, São Bernardo do Campo): domingos dia 11, 18 e 25 de setembro às 15h e às 17h

Ingressos gratuitos, distribuídos meia hora antes de cada sessão. É recomendável fazer reserva pelo e-mail info@sobrevento.com.br. Os espetáculos têm duração de 30 a 45 minutos.

Projeto Educativo no CCBB São Paulo

Continua após a publicidade

O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo oferece permanentemente atividades de sensibilização e musicalização de crianças entre 0 e 6 anos. Os projetos “Pequeníssimas Mãos” (0 a 3 anos) e “Pequenas Mãos” (a partir de 3 anos) dialogam com temas diversos, que podem variar conforme o calendário de exposições do local. A proposta para os menores é estimular os sentidos, por meio de objetos repletos de cores, texturas e sons. Para os maiores de 3 são usadas a musicalização, brincadeiras e vivências para estimular a motricidade ampla e fina e desenvolver a consciência corporal, a socialização e os sentidos dos participantes. No mês de setembro as atividades dialogam com o universo da recém-inaugurada exposição Movimento Armorial 50 anos, que celebra o importante movimento artístico criado no Recife por Ariano Suassuna (1927-2014).

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. Pequeníssimas Mãos: Sábados, das 11h às 11h30, Pequenas Mãos: Domingos, das 11h às 11h30. Grátis. Ingressos disponibilizados pelo site. 10 Vagas.

Espaços de Brincar no Sesc Pompéia (https://bora.ai/sp/passeios/espaco-do-brincar-no-sesc-pompeia) e Sesc Bom Retiro (https://bora.ai/sp/passeios/espaco-de-brincar-no-sesc-bom-retiro)

Esses espaços especiais baseiam-se na premissa da brincadeira como elemento fundamental do universo da infância. São espaços lúdicos que buscam estimular a interatividade entre adultos e crianças voltados a crianças de 0 a 6 anos. Os locais frequentemente recebem atividades com mediação de profissionais do educativo do Sesc. As crianças devem estar sempre acompanhadas de um responsável, para as brincadeiras livres e dirigidas.

Sesc Pompéia: terça a domingo e também aos feriados das 10h às 17h. Sesc Bom Retiro: terça a sexta, das 11h às 18h, sábados: 10h às 18h, domingos e feriados das 10h e 17h. Grátis. Agendamento pelo App Credencial Sesc, horário disponibilizados diariamente para o dia seguinte.

Mundo das crianças em Jundiaí

https://bora.ai/sp/passeios/mundo-das-criancas

Continua após a publicidade

A 50 km de São Paulo, é um lugar público completo, bem cuidado e adequado para as crianças. Na área de com 170 mil m2 não faltam espaços para brincar para todas as idades, com interações que fazem as crianças usarem a imaginação. Tudo novinho, com pisos emborrachados, banheiros limpos e jardins lindos. Os bebês curtem especialmente os parquinhos, as áreas verdes e as três fontes interativas para que as crianças possam se refrescar depois de muitas brincadeiras. O espaço é administrado pela DAE Jundiaí, com o objetivo de garantir um espaço destinado à preservação ambiental, ao aprendizado e à diversão e focado nas crianças. O local tem uma parceria com o Instituto Alana

Rodovia João Cereser, Pista Sul – Km 64+400. Pinheirinho – Jundiaí – SP Aberto de terça a domingo, das 7h às 17h (com entrada até às 16h). Grátis.