Carnaval 2024: conheça a ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo

Desfile da escola Mocidade Alegre, no Sambódromo do Anhembi, em 2023. A escola foi a campeã do Grupo Especial Foto: Werther Santana/Estadão

Embora ainda faltem oito meses para o início do próximo carnaval, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo já definiu, por meio de sorteio realizado nesta segunda-feira, 19 de junho, a ordem que as escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo vão desfilar no Anhembi em 2024.

Confira como ficou:

Sexta-feira, 9/2/2024

Camisa Verde e Branco

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Continua após a publicidade

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Mancha Verde

Rosas de Ouro

Sábado, 10/2/2024

Vai-Vai

Tom Maior

Continua após a publicidade

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Acadêmicos do Tucuruvi

Recentemente, a TV Globo e a Liga anunciaram que renovaram o contrato de transmissão dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo por mais dois anos. Havia uma expectativa em torno do assunto, já que a transmissão dos desfiles deste ano de 2023 não teria alcançado índices satisfatórios de audiência na TV aberta.