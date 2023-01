Crianças em férias: 5 passeios que compensam tirar os pequenos de casa

Todo mês de férias, a preocupação é encontrar atrações ou atividades para tirar as crianças de casa. Geralmente a opção vai para o cinema, quando filmes para esse público chegam às salas. Mas São Paulo é repleta de inúmeras atrações culturais que atraem a família e fazem com que os pequenas se divirtam longe das telas, seja da TV ou dos jogos no celular.

Pensando nisso, reunimos algumas boas opções que valem a pena abrir a porta de casa e se aventurar pela nossa metrópole. Tem de tudo, é só escolher entre teatro, parques, museus. E, caso não consiga ir já neste fim de semana, algumas dicas podem ser conferidas em outros dias também.

Carrossel São Paulo

Um passeio com cara de filme, algo que faz qualquer um, criança ou adulto, se divertir como em um sonho. Está funcionando no Parque Villa-Lobos um lindo carrossel, que foi confeccionado à mão pelo fabricante do mesmo brinquedo em cidades como Paris, Londres, Florença, Berlim e Dubai. O Carrossel tem 13 metros de altura e 14 de diâmetro, com capacidade para 70 pessoas sentadas. E mais, atração tem 3 mil lâmpadas. As sessões no Carrossel duram 4 minutos, com posições para receber pessoas com deficiências. Carrossel de São Paulo. Parque Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001. Alto de Pinheiros, São Paulo. De 2ª a domingo e feriados, 10h às 20h. Ingressos de R$ 12,50 a R$ 35 (Crianças até 5 anos não pagam, desde cada uma acompanhada de responsável pagante).









A Liga dos Pets com a Turma da Mônica

Espetáculo musical com a Turma da Mônica, A Liga dos Pets é uma aventura animal com Mônicão, Floquinho, Mingau, Chovinista e Bidu vivendo uma missão muito importante. Eles precisam encontrar a turminha - Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Franjinha -, que sumiram do bairro do Limoeiro.E a história começa em um belo dia de sol, com todos se divertindo até que surge Franjinha com um projeto extraordinário, que é a Super Máquina de Desejos. A partir daí, muita coisa vai acontecer. Teatro Opus BradescoBourbon Shopping São Paulo.Rua Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes. Neste sábado e domingo, sessões especiais às 11h e 16h, com ingressos a R$ 20. E, de 21/1 a 12/2, às 11h e 15h, com ingressos da R$ 80. Até 12/2.





Museu da Língua Portuguesa

Local que fica muito bem localizado, ou seja, dentro da histórica Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa preparou sua Estação Férias - Nossas Palavras São Flâmulas. Projeto gratuito conta com oficinas, brincadeiras e leitura, que tem por finalidade ensinar, de forma lúdica, palavras em línguas indígenas para crianças e suas famílias. As atividades seguem até dia 28, de quinta a sábado, a partid das 10h. Local oferece também a exposição Nhe’? Porã: Memória e Transformação (R 10/ R$ 20). Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº - Luz, tel. 4470-1.515.

Estação Férias no Museu da Língua Portuguesa

Arte é Bom, no MIS

Um convite para o visitante interagir com as obras expostas é que propõe a mostra Arte é Bom, que está em cartaz no MIS-SP. Ao todo são 25 trabalhos, entre instalações, objetos manipuláveis, atividades imersivas e vídeos, com algumas das obras inusitadas. Em Risadas cósmicas, de Marcos Chaves, quando o visitante passa pela peça começa a ouvir o som de várias gargalhadas. Tem também uma obra de Regina Silveira, que é uma instalação com imagens de insetos gigantes projetados no piso e nas paredes. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo. De 3ª a 6ª, das 11h às 19h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h. R$ 40 (gratuito às 3.ªs).





Brincadeiras no Quintal

Espetáculo é uma viagem no tempo, trazendo de volta a alegria e diversão das brincadeiras no quintal de casa. Para isso acontecer, os personagens Tio Coruja (Gabriel Martins) e Tio Pirulito (Wellington Gomes) usam músicas autorais e de outros grupos para alegrar os pequenos e adultos também. No repertório, canções como Batata Quente e Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite. Teatro Eva Wilma. R. Antonio de Lucena, 146, Tatuapé. Domingo (15), às 15h. Ingressos: R$ 50.





Espetáculo musical Brincadeiras no Quintal









