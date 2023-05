‘Desvirada cultural’: o que fazer em São Paulo e em casa se você não vai encarar o evento

No sextou, novos shows de Vanessa da Mata e Diogo Nogueira

A cantora Vanessa da Mata estreia no show em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A cantora Vanessa da Mata apresenta pela primeira vez em São Paulo o show Vem Doce, baseado no álbum de mesmo nome, lançado recentemente para comemorar os 20 anos de carreira de Vanessa. Além da faixa título, parceria dela com o hitmaker Papatinho, estarão na apresentação as novas Foice e Vizinha Enjoada. Entre os hits, ela canta músicas como Boa Sorte, Não Me Deixe Só e Ai, Ai, Ai.

Hoje (26), 22h

Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795, Barra Funda)

bit.ly/vanessavemdoce

O cantor Diogo Nogueira estreia o show MPB é Samba e Samba é MPB Foto: Gusto Costa

Diogo Nogueira também está de show novo. Em MPB é Samba e Samba é MPB o cantor mistura músicas de Arlindo Cruz ,João Nogueira, Chico Buarque, Beth Carvalho, Xande de Pilares, Tim Maia e Gilberto Gil. Ele também cantará sucessos, entre eles, Pé Na Areia e Clareou.

Hoje (26), 22h

Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1.281,Vila Cruzeiro)

bit.ly/nogueirabossasamba

Zé Ramalho, Paula Toller, Tiago Iorc e Dionne Warwick entre as outras opções do fim de semana

O cantor Zé Ramalho em show só de sucessos Foto: Christina Rufatto/Estadão

O cantor e compositor Zé Ramalho apresenta Show de Sucessos- Temporada 2. A lista é grande: Avôhai, Admirável Gado Novo, Chão de Giz, Sinônimos, Mistérios da Meia Noite, Frevo Mulher, Garoto de Aluguel...

Sáb. (27), 22h

Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795, Barra Funda)

R$ 220

bit.ly/zeramalhosucessos





A cantora Paula Toller toca novas e antigas canções Foto: Leo Aversa

Paula Toller mostra a turnê Amorosa na qual canta músicas de seu repertório solo e relembra os hists do Kid Abelha. Tudo isso com direção musical de Liminha, um ex- Mutante. O DJ Meme faz participação especial.

Sab. (27), 22h

Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1.281,Vila Cruzeiro)

bit.ly/paulaamorosa

O cantor Tiago Iorc na turnê Daramô Foto: Julian V

Acompanhado por banda, Tiago Iorc estreia a turnê Daramô, em que mostra músicas novas, como Saudade boa e Tudo o que a fé pode tocar. Nesta quinta-feira, 25, Iorc lançou sua primeira parceria com Ludmilla, a faixa Zangadinha.

Sáb. (27), 22h

Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida)

R$ 100/R$ 340

bit.ly/iorcdamaro

A cantora americana Dionne Warwick se despede dos palcos Foto: Iara Morselli

Anunciada como a última grande turnê de Dionne Warwick, One Last Time reúne os grandes sucessos da cantora americana. Entre as escolhidas estão Walk on By (1964), I Say a Little Prayer (1967), Alfie (1967) e That’s What Friends Are For. A neta de Dione, Cheyenne Elliott, é quem abre a apresentação.

Dom. (28), 20h

Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795, Barra Funda)

R$ 600/R$ 1.000

bit.ly/dionnelast

Para celebrar Tina Turner

A exposição Tina Turner - Uma Viagem Para o Futuro está em cartaz no MIS Foto: Taba Benedicto/Estadão

Tina Turner, morta no último dia 24, aos 83 anos, é tema de exposição no MIS- SP. A mostra Tina Turner - Uma Viagem Para o Futuro, aberta no dia 5 de maio, reúne mais de 100 fotos da rainha do rock, muitas delas feitas pelo fotógrafo Bob Gruen – também conhecido por ter feito as últimas fotos de John Lennon.

Em um dos espaços que mais prendem a atenção do público, um grande telão exibe apresentações da cantora em diferentes lugares do mundo. Os visitantes ainda podem usar réplicas das famosas perucas que a cantora usava em cena.

Com a morte da Tina, o MIS anunciou que vai reforçar a programação com a exibição de filmes e outros shows icônicos da artista.

Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, Jd. Europa)

De terça a sextas, 10h/19h. Sábados, 10h/20h. Domingos e feriados, 10h/18h

R$ 30 (gratuito às terças)

Até 9/7

Para quem quer música sem sair de casa

O álbum Biscoito Fino promove o encontro de gerações para celebrar o modernismo na música popular brasileira. Entre os duetos, destaque para o que une Maria Bethânia e o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, na canção Em Nome de Deus, de autoria de Sérgio Sampaio. Quem os acompanha no piano é Maíra Freitas, filha de Martinho da Vila.

Entre as 14 faixas, a parceria de Arnaldo Antunes e Luedji Luna em uma versão inusitada para a melancólica Sentado à Beira do Caminho, e a que une Jards Macalé, Criolo e Ana Frango Elétrico em Sem Samba Não Dá, música da safra mais recente de Caetano Veloso.

O disco ainda traz o dueto de Gal Costa e Marina Sena em Para Lennon e McCartney. A música é a última gravação de Gal em estúdio.

Disponível nas plataformas digitais

Para assistir no streaming

Arnold Schwarzenegger, Travis Van Winkle e Monica Barbaro em cena de 'Fubar' Foto: Reprodução de cena de 'Fubar' (2023)/Netflix

Para os fãs de Arnold Schwarzenegger, estreou nesta quinta-feira, 25, na Netflix a série Fubar, que traz o astro de O Predador no papel de um agente da CIA que, já aposentado, é convocado para realizar sua última tarefa: a operação Panda Drop. Espera muitos tiros, socos e pitadas de comédia.

Para os seguidores da Marvel, uma estreia recente é Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que entrou no catálogo da Disney +. E ainda dá para fazer uma maratona dos personagens, já que os outros dois filmes (2015 e 2018) estão disponíveis no catálogo da plataforma.

Do gênero true crime, a série Vítima x Suspeita acaba de chegar ao NetFlix e conta a história da jornalista Rachel de Leon que tenta desvendar um crime de estupro. Durante sua pesquisa, ela descobre detalhes bizarros e erros da polícia, e denuncia a cruel realidade que faz com que a vítima se torne alvo central da investigação.

Cinema ao ar livre

Cena de 'A Pedra Filosofal' Foto: Warner

O CineAutorama terá programação para adultos e crianças com filmes como Meu Malvado Favorito (hoje, às 19h) e Harry Potter e a Pedra Filosofal (sáb., 21h15). Quem quiser curtir as sessões, mas não possui veículo, o espaço oferece área com cadeiras para o público.

Hoje (26) e sáb. (27), 19h e 21h15

Cantareira Norte Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jd. Pirituba)

Entrada gratuita

Reserva e programação em https://cineautorama.com.br/#ingressos

Para quem quer filmes mais cabeças, a opção é a primeira edição do projeto Cinema no Parque, que ocorrerá dentro do Museu Catavento, na região central da cidade. Entre sábado e domingo serão exibidos cerca de 20 filmes, entre eles Primeiros Filmes dos Irmãos Lumière e Blow Up, de Michelangelo Antonioni.

Sáb. (17) e dom. (28), diversos horários

Museu Catavento . Av Mercúrio, s/nº. Pq Dom Pedro II

Entrada gratuita

Passeios

A primeira edição do PicNic Music & Food vai reunir atrações musicais e gastronomia no Parque Villa- Lobos. Para ouvir, shows da Nomade Orquestra e Miranda Kassin, entre outros. Para beber e comer as opções incluem combos de estabelecimentos como Bar Pirajá e La Guapa.

Dom. (28), 9h/19h

Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros)

Entrada gratuita

Também em primeira edição, a Feira das Cores, que ocorrerá em um trecho da Rua Gaivota, em Moema, reunirá cerca de 50 expositores independentes que oferecerão artesanato, vestuário, semi joias, velas decorativas, vinil e opções de gastronomia. Ainda haverá um espaço pet e brinquedos para as crianças

Dom. (28), 10h/19h

R. Gaivota 1.428 a 1.504, Moema

Entrada gratuita