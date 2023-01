Do Tan Tan ao Boca de Ouro, conheça os bares que oferecem os melhores drinques de São Paulo

Em 2023, a cidade de São Paulo irá receber a 14ª edição do World Class Competition, o maior campeonato de coquetelaria do mundo. Para quem quiser ir “se aquecendo” para essa verdadeira Copa do Mundo etílica, aqui vai uma lista de bares que oferecem os melhores drinques da cidade. Hoje, São Paulo é uma das maiores capitais da coquetelaria do mundo. Beba com moderação e saúde

Sylvester

Rua Maria Carolina, 745

Capitaneado pelo bartender Frajola, um dos melhores da cidade, o Sylvester é conhecido pelo ótimo custo-benefício. Lugar para beber bem e sem gastar muito. Experimente o daiquiri da casa.

Bottega 21

R. dos Pinheiros, 1308

A casa tem ótimos coquetéis autorais - que vão dos mais refrescantes aos amargos. Os clássicos saem perfeitos.

Santana Bar

R. Joaquim Antunes, 1026

Um templo para os nerds da coquetelaria. Não à toa é considerado um dos melhores bares da cidade. Os autorais de Gabriel Santana e equipe são imperdíveis.

Uma das ofertas do Bar Santana, em Pinheiros

Boca de Ouro

R. Cônego Eugênio Leite, 1121

Melhor balcão não há. Lugar para beber um coquetel clássico bem feito e experimentar as delícias da cozinha de Alessandro Salermo. Tente um Dry Martini e um bolovo e faça a vida valer a pena.

Continua após a publicidade

Tan Tan

R. Fradique Coutinho, 153

Único bar brasileiro entre os 100 melhores do mundo de acordo com a prestigiada lista The World’s 50 Best Bars. A coquetelaria do bar é comandada por Thiago Bañares. A carta atual é do premiado bartender Alex Mesquita.

Bar do restaurante Tan Tan, que foi ranqueado em 2022 como 87º. melhor bar do mundo

O Picco

Rua Lisboa 294

Drinques, pizza e boa música. Ambiente imbatível e coquetelaria de primeira. Um lugar para se estar em 2023.

Continua após a publicidade

Astor/Subastor

Rua Delfina, 163

Já um clássico da cidade, o Substar continua sua pesquisa sobre os biomas brasileiros na coquetelaria.

Caledonia Whisky & co

R. Vupabussu, 309

Espaço especializado em uísques e com coquetelaria do ótimo Rodolfo Bob. A carta atual tem inspiração em clássicos do cinema.

Trinca Bar

Continua após a publicidade

R. Costa Carvalho, 96

Aqui a especialidade são os vermutes, produzidos no próprio bar. A casa já é responsável por desenvolver a cultura do vermute no Brasil.

Guilhotina

R. Costa Carvalho, 84

A casa tem coquetelaria de Spencer Amereno (o que já é um bom motivo para visitá-la) e clima descontraído.

Ambiente do bar em Pinheiros

Guarita

Continua após a publicidade

R. Simão Álvares, 952

Já um clássico de Pinheiros. Coquetéis de Jean Ponce, ótimas comidas e ambiente para se sentir em casa. Ah, não deixe de experimentar o rabo de galo.

Lardo

Rua Guiara, 376

Bar, restaurante e sebo. O lugar já é sucesso em uma região com poucas opções de bares.

Bar montado em garagem de casa na R. Guairá, 376 no bairro de Pompéia

Fechado Bar

Continua após a publicidade

R. Bela Cintra, 676

Mais uma casa de Jean Ponce. Aqui com coquetelaria de Alice Guedes. O lugar é surpreendente. Um dos grandes points de SP.

The Liquor Store

Alameda Franca, 1151

Mais uma empreitada de Thiago Bañares (Tan Tan). Lugar de criação, experimentação e ótimos drinques. Altamente recomendado para os aficionados em coquetelaria. Não deve demorar para aparecer em listas e premiações

Flora

Rua Padre João Manuel, 795

Continua após a publicidade

No lugar onde antes era uma floricultura. Alta coquetelaria, boa gastronomia e lugar ideal para um date.

Riviera Bar

Av. Paulista, 2584

Imbatível na proposta de funcionar 24 horas. Para quem não tem sono e quer beber uma coisinha.

Tradicional bar localizado na esquina da Rua da Consolação com Avenida Paulista

The Punch

R. Manuel da Nóbrega, 76 - loja 17

O balcão mais japonês na cidade. Quer ser bem tratado. Vá ao Punch. Mas reserve antes.

Fel

Avenida Ipiranga, 200

Localizado em baixo do edifício Copan, o Fel já é um clássico na cidade. A especialidade são drinques do passado que acabaram esquecidos.

Regô

R. Rego Freitas, 441

Um dos lugares mais interessantes para experimentar uma ótima coquetelaria por bons preços. A casa é uma das preferidas dos bartenders da cidade.

Terê

Rua General Jardim, 427

Cara irmã do Regô, com o mesmo nível de coquetelaria, mas também com excelente carta de vinhos e gastronomia.

Koya 88

Rua Jesuíno Pascoal, 21

Bar com pegada japonesa. Não deixe de experimentar os highballs.

Infini

Largo do Arouche, 346

Dentro de um restaurante clássico da cidade, o La Casserole. Faça reserva com antecedência.

Pina Drinques

R. Brg. Galvão, 177

Um grande achado para drinques bons e baratos. A carta emula um mapa do metrô.

Mundi Bar

Rua Itapicuru, 828

A coquetelaria é acessível e inspirada em viagens pelo mundo. Para beber bem e gastar pouco. Ah, experimente as pizzas da casa.

Bar dos Arcos

Praça Ramos de Azevedo, s/n (Teatro Municipal)

O bar que fica nos porões d o Teatro Municipal. Espaço disputado por turistas do Brasil e do mundo. Coquetelaria de altíssima qualidade.

Bar localizado no subterrâneo do Teatro Municipal

Locale Caffè

Rua Manuel Guedes, 349

Coquetelaria de inspiração italiana. Ótimos negronis e dry martinis.

Gran Bar Bernacca

Rua Amauri, 244

Também de inspiração italiana, a casa tem ótimos coquetéis (dos mais refrescantes aos amargos).