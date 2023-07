Drinks sem álcool: conheça 15 destaques em bares de SP e entenda onda dos ‘mocktails’

Nunca foi apenas sobre álcool. O que move, de verdade, o mundo da coquetelaria é a hospitalidade. Neste sentido, nada mais natural do que abraçar quem não quer ou não pode consumir bebida alcoólica - por motivos de ‘motorista da vez’, por razões médicas, religiosas ou qualquer outra.

Não à toa, os melhores bares, restaurantes e hotéis ao redor do mundo reservam um espaço importante nas suas cartas para os coquetéis sem álcool, também chamados de mocktails.

Em São Paulo, esse ‘adendo’ nos principais menus da cidade é um sucesso incontestável. Além disso, os preços são sensivelmente mais baixos nesta categoria.

Eu sei, eu sei, tem gente pensando: “pô, não é suco?”. Não. Um coquetel sem álcool tem aparência de um drinque alcoólico e características similares. “Tem que ter algo que ‘pega na boca’, algo amargo, um cordial bem-feito (xarope ou uma bebida licorosa cuja base é a fruta), shrubs (bebida avinagrada proveniente da adição de vinagre e açúcar a um suco) ou um gaseificado”, fala Thiago Toalha do Fiíca Bar.

Preparamos uma lista dos drinks sem álcool se São Paulo que irão convencê-los que a sobriedade também pode ser gostosa. Segue o fio:

Kid Banana e Carmen Miranda

Kid Banana e Carmen Miranda, no Tan Tan Foto: Tati Frison

Continua após a publicidade

O Tan Tan, único bar brasileiro relacionado na lista do The World’s 50 Best Bars (que apesar do nome elenca 100 melhores bares no mundo - o Tan Tan é o 62º) tem ao menos duas opções em seu menu: O Kid Banana (mel, banana e cumaru) e o Carmen Miranda (uva toranja, limão e sal). Os dois custam R$ 21.

Onde: Tan Tan ( Rua Fradique Coutinho 153 - Pinheiros)

Água de Tomate

Água de Tomate, no Gran Bar Bernacca Foto: Tati Frison

No Gran Bar Bernacca um dos drinques sem álcool leva o ingrediente da vez: a água de tomate. Batizado, claro, como ' Água de Tomate’, ele é uma espécie de Bloody Mary - com água de polpa de tomate temperada com molho de ostras e basílico. Sai por R$ 29.

Onde: Gran Bar Bernacca (Rua Amauri, 244 - Itaim Bibi)

Mokito

Continua após a publicidade

Mokito, no Santana Bar Foto: Santana Bar

A casa não tem nenhum drinque sem álcool descrito no menu. Eles criam o coquetel a partir das preferências de cada cliente. Ainda assim, o bartender Gabriel Santana costuma sugerir o Mokito - que leva Limão taiti, mel de acácia, folhas de manjericão, grãos de pimenta rosa e água tônica. Custa R$ 18.

Onde: Santana Bar (Rua Joaquim Antunes, 1026 - Pinheiros)

Afrodite

Afrodite, no Love Cabaret Foto: Love Cabaret

Até a chamada casa de todos os corpos, com espetáculos sensuais, sabe que a sobriedade pode ajudar na Hora H. Por lá, a pedida é o Afrodite, que homenageia a Deusa do amor, da beleza e da sexualidade na antiga religião grega. Ele é gaseificado com maracujá, suco de limão e cordial de cambuci e pimenta de cheiro (R$23).

Onde: Love Cabaret ( Rua Araújo,232 – República)

Continua após a publicidade

Fruto Proibido

Fruto proibido, no Bar dos Arcos Foto: Maria Dinat

Localizado embaixo do Teatro Municipal, o badalado Bar dos Arcos homenageou a Rita Lee com uma opção sem álcool. Trata-se do Fruto Proibido. A bebida gaseificada é preparada com suco de maçã clarificado (R$ 26).

Onde: Bar dos Arcos (Praça Ramos de Azevedo, s/nº)

Pé de Moleque

Pé de Moleque, no Guilhotina Foto: Guilhotina

No Guilhotina, o coquetel sem álcool é quase uma sobremesa. Ele tem a base de Cold Brew, falernum de amendoim e crema de azeite feito com sorvete de baunilha. Eu sei, dá vontade mesmo. Sai por R$ 32.

Continua após a publicidade

Onde: Guilhotina ( Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros)

Shirley Temple

Shirley Temple, no Carrasco Bar Foto: Carrasco Bar

O Carrasco fica em cima do Guilhotina e também tem opções não-alcoólicas. O destaque é o complexo Shirley Temple, com com grenadine – calda feita com suco de romã e especiarias, limão siciliano e ginger beer fermentado na casa por dois dias com levedura de champagne (R$ 37).

Onde: Carrasco Bar ( Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros)

Mercedes

Mercedes, no Riviera Foto: Riviera

Continua após a publicidade

O lugar fica aberto 24 horas. Natural que algum momento o cliente queira dar uma folga para o seu próprio fígado. Uma das boas opções é o Mercedes, feito com cordial de morango com maracujá e limão(R$19).

Onde: Riviera Bar ( Avenida Paulista, 2.584)

Virgin Mary

Virgin Mary, no Futuro Refeitório Foto: Gui Galembeck

No Futuro Refeitório, a bartender Chula criou diversos drinques com zero álcool. Um dos destaques é o Virgin Mary – suco de tomates assados feito na casa, ervas, mostarda, tabasco, pimenta e bastante gelo. Mais um ótimo Bloody Mary sem álcool na lista. Por R$ 22.

Onde: Futuro Refeitório (Rua Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros).

Meia Noite e Vinte

Continua após a publicidade

Meia Noite e Vinte, no Bar dos Cravos Foto: Gustavo Mendes

A bartender Steph Marinkovic oferece uma versão sem álcool dos drinques Meia Noite e Vinte (R$ 42,00), preparado com soda da casa, açúcar, limão e guarnecido de um brigadeiro de capim santo.

Onde: Bar dos Cravos (R. Osório Duque Estrada, 41 - Paraíso)

Mate da Praia

Mate da Praia, no Soul Botequim Foto: Soul Botequim

Um clássico refrescante que sai feito água (ops). O Mate da Praia leva infusão de mate tostado, suco de limão taiti e xarope de gengibre. R$ 18.

Onde: Soul Botequim (Av. Padre Antônio José dos Santos, 812 - Cidade Monções)

Soda Fresca e Ginger Ale

Ginger Ale e Soda Fresca, no Lupe Foto: Lupe

Ainda nos clássicos, o Lupe aposta nos refrescantes sem álcool com sua Ginger Ale (soda artesanal de gengibre, mel e especiarias brasileiras) e Soda Fresca (soda artesanal de capim limão e toque de maracujá).

Onde: Lupe ( Rua Cunha Gago, 625 - Pinheiros)

Puglia

Puglia, no Donna Foto: Donna

A carta de bebidas de Vini Lopes no Donna (outro restaurante na lista) oferece três coquetéis zero álcool. O destaque é Puglia com mirtilo, toranja, cereja, siciliano e clara de ovo (R$ 26).