Fim de semana tem Festival Mário de Andrade, peças e exposições

A segunda edição do Festival Mário de Andrade, que ocorre neste fim de semana, tem como tema Literatura e Artes na Pauliceia 2022. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e a Biblioteca Mário de Andrade, contará com 60 editoras e mais de 50 atrações.

O evento terá em sua programação palestras, debates, oficinas, saraus, slams com artistas de todo o País, além de shows, performances, espetáculos teatrais e feira de livros. O festival será realizado nos dois prédios da biblioteca, na Sala do Conservatório da Praça das Artes e na Praça Dom José Gaspar.

Na abertura, nesta sexta, 21, às 19h, a atriz Isabel Teixeira, a intérprete da personagem Maria Bruaca da novela Pantanal, participa da mesa Amor aos Livros. Formada em Letras, ela discutirá com a educadora Bel Santos Meyer e o curador Tulio Custódio o impacto do livro em sua trajetória. Também nesta sexta, a cantora Marina Lima faz show na Praça das Artes, a partir de 20h30.

No sábado, 22, às 18h, o palco na Praça das Artes reúne Rashid, GOG e a compositora Jup do Bairro, artistas do movimento hip-hop, na mesa Versos e Rimas, que debaterá aspectos técnicos das composições.





Campeonato de Slam será um dos destaques de evento na Mário de Andrade Foto: SERGIO SILVA

No sábado e domingo, às 12h30, a cantora Cida Moreira se apresenta na entrada da biblioteca onde interpretará ao piano, acompanhada por violão e acordeom, um repertório em torno das modinhas do segundo reinado coletadas por Mário de Andrade e peças breves dos compositores Villa-Lobos e Hekel Tavares.

O Campeonato Paulista de Batalha de Poesia, o Slam SP, vai reunir 44 poetas do Estado de São Paulo e valerá vaga para o Slam BR. As disputas, que começarão todos os dias às 18h, terá nomes como Slam da Guilhermina (PretoVivo), Slam do Cordel e Slam do Grajaú (Poeta Márcio Ricardo). No fim, é o público que escolherá o vencedor.

6ª (21), sáb. (22) e dom. (23). Biblioteca Mário de Andrade. Rua da Consolação, 94, centro. Gratuito; Praça das Artes. Avenida São João, 281, centro. Gratuito.

TEATRO

O Canto do Cisne

O ator e diretor Celso Frateschi comemora 50 anos de carreira com uma adaptação da peça O Canto do Cisne, de Anton Tchekhov. No texto, um velho ator, Vassili, adormece no camarim e passa a noite por lá. Ao acordar, ele encontra o ponto do teatro, Nikita, interpretada pela atriz Thaïs Ferrara, e juntos relembram montagens das quais fizeram participaram ao longo da carreira. 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Anchieta. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. R$ 12/R$ 40 Até 6/11. https://www.sescsp.org.br/programacao/o-canto-do-cisne/





O ator e diretor Celso Frateschi comemora 50 anos de carreira com uma adaptação da peça 'O Canto do Cisne', de Anton chekhov Foto: JOÃO CALDAS

Como posso não ser Montgomery Clift?

Como posso não ser Montgomery Clift?, texto de Alberto Conejero López protagonizado por Gustavo Gasparani, é um mergulho no universo do ator americano Montgomery Clift no momento em que ele decide abandonar a carreira cinematográfica e o assédio dos meios de comunicação. O astro passa então a ter que enfrentar o passado e suas consequências no presente, como um acidente de carro que desfigurou seu rosto e seu conflituoso desejo sexual. A direção é de Fernando Philbert. 5ª a sáb., 20h. Sesc Pinheiros. Auditório. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 9/R$ 30. Até 12/11. https://www.sescsp.org.br/programacao/como-posso-nao-ser-montgomery-clift/

O Caminho do Cemitério Corria Sempre ao Lado da Estrada

O espetáculo O Caminho do Cemitério Corria Sempre ao Lado da Estrada, baseado no conto do escritor alemão Thomas Mann, vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 1929, acompanha a vida de um senhor desiludido que caminha para o cemitério para visitar os túmulos da esposa e dos filhos. Seu trajeto se cruza com o de uma jovem cliclista que acaba por atrapalhar o ritual do amargurado homem. A direção é de Celso Frateschi. 4ª e 5ª, 21h. Ágora Teatro - R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista. R$ 40. Até 15/12. www.agorateatro.com.br

O Homem e Sua Próstata

O ator Norival Rizzo está à frente do monólogo O Homem e Sua Próstata, comédia escrita pelo americano Ed Weinberger. Na peça, um turista brasileiro desembarca em Livorno, na Itália, e resolve fazer um passeio sozinho pela cidade. Ele acaba se sentindo mal e descobre, no hospital, que precisará passar por uma cirurgia pois sua próstata está muito aumentada. A confusão se dá pela falta de comunicação entre médico e paciente. A direção é de Fernando Cardoso. Estreia hoje (21). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi. R$ 60. Até 27/11. https://site.bileto.sympla.com.br/teatromorumbishopping/

Relações a Dois

A comédia Relação a Dois, de Carol Rainatto, com direção de Hudson Glauber, traz a relação do casal Luna e Marco que, para manter a relação, se propõe a quebrar alguns estereótipos. Em meio a muitas DR’s, eles deixam transparecer situações do cotidiano e cenas inusitadas da vida a dois. O contraponto é o casal Lisandra e Téo, que se mostra mais aberto às novas relações. Estreia sáb. (22). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Nair Bello. R. Frei Caneca, 569, Bela Vista. R$ 40. Até 20/11. https://bileto.sympla.com.br/event/77543/d/163346/s/1090396

EXPOSIÇÕES

Fora da ordem

A exposição Vista Grossa traz o olhar crítico do artista paulista Edgar Racy sobre os efeitos da agenda neoliberal no mundo. A primeira série, que dá nome à mostra, reúne dez obras feitas em lona encerada de caminhão que trazem estampas da bandeira dos países listados entre os dez mais pobres do mundo em 2020. Na série Via Fondazza, Racy apresenta treze telas, feitas em juta pintada sobre placas de alumínio, inspiradas nas naturezas-mortas do pintor italiano Giorgio Morandi. A curadoria é de Paula Borghi. Inauguração sáb. (22). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Eduardo Fernandes. R. Harmonia, 145, Vila Madalena. Grátis. Até 26/11.

Temas do cotidiano

A mostra Viver até o fim o que me cabe! - Sidney Amaral: uma aproximação traz a produção do artista nascido na periferia de São Paulo, morto em 2017, com 74 obras realizadas em diferentes técnicas, como grafite, esculturas e aquarelas. A abordagem proposta por Amaral mostra sua vivência artística e cotidiana e passa por temas como o racismo e as minorias. A curadoria é de Claudinei Roberto da Silva. Inauguração 3ª (25). 3ª a sáb., 10h/21h; dom., 10h/18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Grátis. Até 26/2/2023.

Pelos olhos de Burle Marx

A exposição Paisagem construída: São Paulo e Burle Marx, com curadoria de Guilherme Wisnik, Helena Severo e Isabela Ono, traz projetos de ecologia urbana pensados por Roberto Burle Marx (1909-1994) e seus colaboradores para a cidade de São Paulo. Além de ressaltar o pioneirismo do paisagista no pensamento das cidades verdes, a mostra revela propostas inéditas, não executadas, para espaços públicos da cidade, como o Parque Trianon, o Parque Ibirapuera, o Vale do Anhangabaú e a Praça da Sé. 4ª a dom., 10h/20h. Centro Cultural Fiesp - Av. Paulista, 1.313, Jardim Paulista. Grátis. Até 5/2/2023.

Para comer com os olhos

Inédita no Brasil, a exposição A Arte do Ramen é dedicada às tigelas de ramen, ou ramen donburi Donbur, prato oriental feito com base em caldo, macarrão, óleo aromático, molho e especiaria. São 30 tigelas e suas colheres (renge) transformadas em obras de arte pelas mãos de 30 criadores, como artistas plásticos, designers e arquitetos. A organização é do designer Taku Satoh e da escritora Mari Hashimoto, em conjunto com a Associação do Vale da Cerâmica de Mino. 3ª e 6ª, 10h/18h; sáb., 9h/19h; dom., 9h/18h. Japan House São Paulo. Av. Paulista, 52, Bela Vista. Grátis (reservar em https://agendamento.japanhousesp.com.br). Até 5/2/2023.

Madeira para recriar

Na exposição Sadhana, a artista paulista Lara Matana exibe cerca de 30 esculturas que têm a madeira como principal matéria-prima para compor desenhos orgânicos e abstratos - ela utiliza apenas troncos e madeiras descartados ou caídos. Para essa nova mostra, Lara incorporou, pela primeira vez, o vidro, que aparece moldado à madeira. Inauguração 3ª (25). 2ª a 6ª, 9h/19h; sáb., 10h/14h. Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jardim Paulista. Grátis. Até 10/12.