Muita coisa boa neste final de semana: de festival de música à exposição sobre línguas indígenas

A 11ª edição do Festival Novabrasil, realizado pela rádio NovaBrasil FM, ocorre neste fim de semana e, dividido em dois dias, junta nomes consagrados a artistas da nova geração da música brasileira.

No sábado, será dia de Jorge Aragão que toca solo. Já Zeca Baleiro convida Juliana Linhares e Vinícius Cantuária, Baby do Brasil se apresenta com Pepeu Gomes, Lab. Fantasma (Emicida, Fióti, Drik Barbosa e Rael) convidam Tuyo e a banda Gilsons convida Liniker.

No segundo dia, sobem ao palco Elba Ramalho, Nando Reis, Frejat, Vanessa da Mata ao lado de Marina Sena, Diogo Nogueira com a participação de Criolo e Bala Desejo, que convida Duda Beat.

“Estou muito feliz de cantar em São Paulo e de reencontrar Rubel no palco. Estamos sempre nos prometendo esse encontro, mas cada um tem viajado para um lado. Finalmente vai acontecer. Estou animada, vai ser ótimo!”, diz Adriana Calcanhoto ao Estadão.

Rubel também se mostra ansioso pela apresentação. A última vez que ele e a cantora estiveram juntos em um show foi antes da pandemia, quando ele participou da gravação do DVD de Calcanhotto. O cantor adianta o que farão no palco. “Não posso entregar tudo o que estamos preparando para o show, mas certamente vamos tocar Você Me Pergunta, música que eu compus para ela e que a gente fez um clipe, Mentiras (sucesso de Calcanhotto) e algumas surpresas que eu não posso revelar ainda. A expectativa para o show é a melhor possível, diz.

Rubel aproveita para louvar o formato do festival. “Estou muito feliz de participar desse line-up incrível que junta nomes consolidados como a própria Adriana Calcanhotto e Jorge Aragão a nomes da nova geração”.

Sáb. (14) e dom. (15), 13h. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana. R$ 100/R$ 160. https://www.festivalnovabrasil.com.br/

Fábio Jr.

Com mais de 30 discos lançados ao longo da carreira, o cantor e compositor coleciona sucessos. Muitos deles estarão no roteiro do show. São músicas como Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você. O cenário conta com grandes painéis de LED que ajudam a dar o clima romântico que presença de Fábio inspira. Hoje (14) e sáb. (15), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 160/R$ 360. https://bit.ly/fabiojrshow

Air Supply

O duo australiano formado em 1975 por Graham Russell e Russell Hitchcock apresenta no Brasil a turnê The Lost in Love Experience com sucessos do pop rock que marcaram sua carreira. No roteiro, músicas como Making Love Out of Nothing at All, All Out of Love e Having You Near Me. Dom. (16), 20h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 160/R$ 650.

Daniel Drexler

O músico uruguaio, irmão de Jorge Drexler, apresenta a turnê do novo álbum La voz de la diosa Entropía, com canções inéditas. Entre as canções, Faro de Santa Maria e Vida, de caráter mais meditativo, e El secreto de tu Abrazo, a mais romântica do disco. O show terá as participações de Tó Brandileone, Paulo Novaes e Pedro Altério. 5ª (20), 21h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 60/R$ 120. https://bileto.sympla.com.br/event/76855/d/159577

Edy Star

O cantor, o primeiro artista glam brasileiro, comemora os 50 anos do histórico disco Sociedade Da Grã Ordem Kavernista - Apresenta Sessão Das 10 que gravou juntamente com Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada. Edy vai cantar todo o repertório do álbum, além de outras canções que gravou na carreira. Os cantores Jonnata Doll e Marcia Castro fazem participações especiais. Hoje (14), 20h30. Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/edy-star-2/

Roupa Nova

O grupo, que já vendeu mais de 20 milhões de discos, faz show de inauguração de uma nova casa de shows na cidade. Comemorando quatro décadas de carreira, eles mostram sucessos que estão na memória do público, como Dona, Sapato Velho, Whisky a Go Go e Volta Pra Mim. Os ingressos dão direito a open bar. 5ª (20), 22h. Terra SP. Av. Salim Antonio Curiati, 160, Jurubatuba. R$ 200/R$ 300. https://feverup.com/m/119416

Simoninha

O cantor Simoninha se une à Orquestra Sinfônica Heliópolis (OSH), a primeira do mundo que surgiu em uma favela, para um concerto que reúne músicas populares do samba, samba rock, soul, pop e bossa nova, além de canções de seu pai, Wilson Simonal. A regência é do maestro Isaac Karabtchevsky. Dom. (16), 15h. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera. Grátis.

Virgínia Rosa

A atriz e cantora faz um tributo à Elizeth Cardoso no show Divina Elizeth. O repertório contempla sambas e sambas canções imortalizados na voz da cantora carioca, entre eles, Pressentimento, Barracão, Naquela Mesa, Canção de Amor, Estrada Branca, Serenata do Adeus e Na Cadência do Samba. Sáb. (15), 20h e dom. (16), 19h. Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acácias. R$ 60. https://bileto.sympla.com.br/event/77235/d/161689/s/1076137

Anna Ratto com Arnaldo Antunes

A cantora faz show de lançamento do álbum Contato Imediato - Anna Ratto visita Arnaldo Antunes no qual aborda a obra do compositor que, inclusive, fará uma participação especial na apresentação. Entre as músicas escolhidas por Anna estão A Casa é Sua, Desistiu de Mim e Ligado a Você. 4ª (19), 21h30. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. R$80. https://pixelticket.com.br/eventos/10464/ana-ratto-e-arnaldo-antunes-qua-19-10-abertura-da-casa-20h

Duda Brack

Acompanhada por uma banda formada por Diego Poloni (guitarra), Larissa Conforto (bateria), Fábio Sá (baixo), a cantora apresenta músicas que fazem parte de seu mais novo álbum, Caco de Vidro, versões novas de algumas músicas do primeiro álbum É, de 2015, e canções do repertório de Beyoncé, Pablo Vittar e BaianaSystem. Hoje (14), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 60. https://www.eventim.com.br/event/duda-brack-no-studio-sp-studio-sp-15856802/

Rio Negro e Solimões

A dupla, uma das mais festejadas do sertanejo, dá o pontapé inicial de sua nova turnê, batizada de A História Continua. Com mais de 400 músicas gravadas, a dupla tem sucessos como Peão Apaixonado, Na Sola da Bota e Vida Louca. Entre os novos lançamentos, estão Frio da Madrugada, em parceria com Jorge e Mateus, e Saudade Atemporal, com participação de Henrique e Juliano. Hoje (14), 23h59. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca. R$ 80/R$ 240. https://www.ticket360.com.br/ingressos/25539/ingressos-para-rionegro-e-solimoes

Vitor da Trindade

Mestre em etnomusicologia pela Universidade de São Paulo, o músico e compositor apresenta, acompanhados por banda, o show 50 anos de música preta no Brasil, no qual passeia, entre composições próprias e versões, por gêneros como samba, maracatu, jazz e reggae e ritmos oriundos do candomblé. Hoje (14), 20h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/vitor-da-trindade/

Trio Ombu

Dentro do projeto Estéreo MIS, criado para fortalecer a cena musical independente nacional, o trio, formado pelos músicos João Viegas, Santiago Obejero Paz e Thiago Barros, apresenta seu álbum de estreia, Certas Idades, com repertório autoral. O guitarrista Pedro Sá faz participação especial. Hoje (14), 20h; MIS. Av. Europa, 158, Jardim Europa. R$ 20. https://mis-sp.byinti.com/#/event/estereo-mis-ombu

Exposição ressalta línguas indígenas brasileiras

Exposição no Museu da Língua Portuguesa ressalta línguas indígenas brasileiras. Foto: Ciete Silvério

O visitante que chega à exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação é recebido por uma chuva de palavras escritas em línguas indígenas que forma um rio que percorre todo o espaço expositivo.

É com essa fluidez que a exposição, cujo título significa “belas palavras”, demonstra como as línguas indígenas, que atualmente no Brasil são 175, faladas por 305 povos, fazem parte da história e da cultura do país.

“O índio não é algo do passado. Estamos no presente. E temos que buscar alternativas para educar as novas gerações”, diz Daiara Tukano, artista e comunicadora indígena que assina a curadoria.

Algo muito presente na mostra, o canto dos pássaros pode ser ouvido pelos visitantes durante todo o trajeto. “Os pássaros são os verdadeiros anciões do nosso território”, diz Daiara.

As diversas línguas indígenas, como Aikanã, falada em Rondônia, e Yaathe, de Pernambuco, pode ser ouvida em fones pendurados em reproduções de árvores em madeira. Em outro espaço, é possível descobrir como se fala na língua xavante nomes de animais, objetos e partes do corpo.

Evocando a ancestralidade, uma grande urna funerária da cultura marajoara, que data de antes de 1.500, ocupa lugar de destaque e indica que os indígenas já haviam “descoberto” o Brasil há muito mais tempo. Há ainda objetos, como o petyngua, o cachimbo do povo Kaiowá e Guarani, e os tembetás, os adornos labiais usados pelos índios.

E, sobre resistência, há a história e o retrato de Cunhambebe, chefe indígena tupinambá brasileiro que lutou contra a invasão portuguesa no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. É dele a expressão “Jau ware sche” ou “Eu sou onça”.

“Falar dos povos indígenas e de suas línguas é falar sobre diversidade, dos conhecimentos, dos nossos ancestrais e encantados e do povo da terra. Temos que questionar qual é o nosso espaço dentro dos museus, da história”, diz Daiara.

3ª a dom., 9h30/16h30. Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz s/nº, Luz. R$ 20 (grátis aos sábados). Até 23/4/2023. https://bileto.sympla.com.br/event/68203%E2%80%AF/d/161611

Teatro

A tragicomédia Consentimento, da autora inglesa Nina Raine, traz o cotidiano de casais de amigos, em sua maioria advogados e promotores, que, entre festas, casamentos e traições, evidenciam que não há diferenciação entre vidas públicas e privadas. O conflito se dá quando, em uma situação de estupro, eles questionam o que é o conceito de consentir. A direção é de Camila Turim e Hugo Possolo. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 17h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 9/R$ 30. https://www.sescsp.org.br/programacao/consentimento/

O mundo dos entregadores

Em Comida nas Costas, Barriga Vazia, novo espetáculo do coletivo Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes, Pluto, o Deus grego do dinheiro, é convencido pelo Diabo a criar um mundo novo, com tecnologia 4.0, num tempo que não é o atual. Acaba sobrando para Jão, um entregador de aplicativo na Idade Média que precisa sobreviver às condições absurdas para conseguir ganhar o pão de cada dia. Estreia hoje (14). Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 19/2/2023.

Entre danças e bordados

A mineira Mimulus Cia de Dança comemora 30 anos de carreira com o espetáculo Por Um Fio, uma de suas criações de maior sucesso. Com trilha sonora que inclui músicas de Caetano Veloso, Chopin, O Rappa, Zeca Baleiro, Adoniran Barbosa e Carlos Careqa, o espetáculo, criado em 2009, celebra o centenário de nascimento do artista plástico Arthur Bispo do Rosário ao transpor bordados, escritos e amontoados do homenageado para as coreografias. A direção artística é de Jomar Mesquita. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 18h. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 50/R$ 120. https://bileto.sympla.com.br/event/74162/d/143699

Expo

Pelos parques da cidade

O projeto multimídia de intervenções urbanas, o AR-te, ocorre pela primeira vez em São Paulo com obras de as obras de cinco artistas brasileiros: Thiago Costackz, Priscila Barbosa, Pedro Varela, Flávia Junqueira e Alex Senna, criadas exclusivamente para a mostra e instaladas nos parques Água Branca, Burle Marx, Bruno Covas, além de Casa das Rosas e Escola Estadual Dom Paulo Loureiro. Todas as obras refletem sobre a poluição do ar e a questão climática no planeta. A abertura será no domingo, 16, às 11h, no jardim do museu Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, Bela Vista), incluindo performance do curador e artista Thiago Cóstackz. Até 20/11. Gratuito.

Fotografei você

Fotografe para ver, exposição individual de André Feliciano, reúne imagens e instalações do artista paulistano. Dividida em três ambientes, a mostra traz, no primeiro deles, uma sala escura em que vaga-lumes piscam na direção na qual a imagem irá se formar. Na segunda sala é o visitante que se torna o vagalume e, usando flashes, se fotografa e é fotografado por um jardim. Por fim, um ambiente educativo para todas as idades no qual é possível criar sua própria energia por meio de um dispositivo que pisca quando o visitante pula. Inauguração hoje (14). 3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. R$ 30. Até 29/1/2023. https://www.farolsantander.com.br/#/sp

A arte pela cidade

A terceira edição do NaLata Festival, que tem como intuito promover a arte de rua, tem início neste sábado, dia 15. Com curadoria artística de Luan Cardoso, a iniciativa vai espalhar por pontos da cidade criações de 14 artistas. Uma delas, a Mônica Ventura, levará a instalação Luz Negra para a região do Largo da Batata. O pintor e escultor alexHORNEST, um dos nomes pioneiros do grafite das ruas de São Paulo, ocupará uma empena na Rua Inácio Pereira da Rocha, 80; o argentino Felipe Pantone mostrará sua arte na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 628. Gratuito. Até 30/10.