O mês de férias escolares é sinônimo de programação agitada. Entre os shows, além de Marisa Monte e Roberto Carlos, tem Bala Desejo no Sesc Pinheiros e um festival no Jockey Club com nomes do sertanejo e do forró.

No teatro, a atriz Cacau Protásio estreia seu primeiro espetáculo de stand up comedy e a peça O Que Nos Mantém Vivos?, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, debate utpoias e o triunfo da distopia fascista. Há ainda reestreia da peça Credores, em montagem do Grupo Tapa.

Para as crianças, o espetáculo O Circo da Mônica fica em cartaz todos os finais de julho. Já o Festival de Férias do Teatro Uol tem sete diferentes peças infantis em cartaz até o final do mês.

Para curtir ao ar livre, uma das opções é a 44ª ediçção do tradicional festival japonês Tanabata Matsuri, que ocorre nas ruas do bairro da Liberdade.

Shows

Alaíde Costa

A cantora Alaíde Costa comemora 50 anos de um disco histórico Foto: Márcio Fernandes/Estadão

Continua após a publicidade

A cantora de 87 anos, que vive fase de grande reconhecimento, relembra o repertório do álbum Alaíde Costa e Oscar Castro Neves, lançado em 1973. Nesse disco gravado com o violonista brasileiro, Alaíde registrou músicas como Sabe Você, de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, e Retrato e Preto e Branco, de Tom Jobim e Chico Buarque.

6 e 7/7, 5ª e 6ª, 21h30

Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro.

R$ 80/R$ 178

Alceu Valença e Falamansa

O cantor e compositor pernambucano apresenta show em que canta seus principais sucessos, entre eles, Morena Tropicana, Anunciação e La Belle de Jour. Na mesma noite, o grupo de forró Falamansa mostra sucessos como Xote da Alegria e Rindo à Toa.

28/7, 6ª, 20h

Continua após a publicidade

Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão

R$ 100/R$ 180

Alcione

A cantora maranhense segue em turnê com o show em que celebra seus 50 anos de carreira. Nele, canta músicas que fizeram sucesso na sua voz, como Rio Antigo, Estranha Loucura e Não Deixe o Samba Morrer.

15/7, sáb., 23h59

R$ 95/R$ 280

Continua após a publicidade

Antonio Villeroy

Co-autor de músicas como Ruas de Outono, gravada por Gal Costa, e Pra Rua Me Levar, que ganhou registro de Maria Bethânia, Villeroy lança o álbum Banquete, inspirado no livro homônimo do filósofo grego Platão.

17/7, 2ª, 20h

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação.

R$ 90

Arraiá do Monobloco

O grupo carioca toca ritmos nordestinos e convida a cantora Mariana Aydar para uma participação especial. No repertório, sucessos como Tropicana, Feira de Mangaio, Frevo Mulher e Pagode Russo.

Continua após a publicidade

8/7, sáb., 22h

Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

R$ 60/R$ 160

Arraiá do Villa

A casa apresenta sua tradicional festa julina com artistas do universo sertanejo. Entre os shows da noite, Gabi Martins Mano Walter e Cesar Menotti e Fabiano.

27/7, 5ª, 23h59

Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca

Continua após a publicidade

R$ 60/R$ 700

Arraial Estrelado

Com programação de shows com artistas ligados à música sertaneja, ao forró e ao samba, o evento terá apresentações de Luan Santana (1º/7), Wesley Safadão (2/7), Zezé Di Camargo e Luciano (9/7) e Elba Ramalho (15/7).

Jockey Club. Portão 1. R. Dr. José Augusto de Queiroz, 96, Cidade Jardim

R$ 247/R$ 700

Bala Desejo

Continua após a publicidade

O quarteto formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra apresenta a turnê Sim, Sim, Sim, baseada em seu álbum de estreia.

28/7, 6ª, e 29/7, sáb., 21h

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros.

R$ 15/R$ 50

Brasil Jazz Sinfônica

Sob regência do maestro João Maurício Galindo, a orquestra se apresenta no auditório do Museu do Ipiranga com um repertório que inclui composições dos brasileiros Chiquinha Gonzaga, Joaquim Callado, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, entre outros.

8/7, sáb., 16h

Museu do Ipiranga. R. dos Patriotas, 20, Ipiranga

R$ 10

CNCO

A boy band latina traz ao País a turnê de despedida Farewell Tour. Formada em 2015, em um reality show, o grupo lançou quatro álbuns e participou de shows de Ariana Grande, Enrique Iglesias e Ricky Martin.

5/7, 4ª, 21h

Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca.

R$ 420

Davi Moraes

O músico e compositor apresenta tributo ao pai, Moraes Moreira, com foco na carreira solo, iniciada após a saída do músico do grupo Novos Baianos. Davi canta músicas como Sintonia, Chão da Praça e Festa do Interior.

26 e 27/ 4ª e 5ª, 19h

Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso

Gratuito

Fat Family

Grupo de sucessos nos anos 1990 e 2000 - atualmente formado pelas irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano - faz pré-lançamento da turnê comemorativa de 25 anos de carreira. Elas relembrqm músicas como Jeito Sexy, Eu Não Vou e Gulosa.

15/7, sáb., 22h

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

R$ 50/R$ 80

Guinga e Thiago Amud

Guinga, compositor gravado por nomes como Elis Regina, Leila Pinheiro e Mônica Salmaso, se une ao cantor e compositor Thiago Amud para show em que celebram a canção brasileira.

13/7, 5ª, 21h

Bona Casa de Música. R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré.

R$ 140

João Bosco

João Bosco canta seus grandes sucessos em show Foto: Natália Russo/AE

O cantor e compositor, acompanhado por um quarteto, relembra seus sucessos, entre eles, O Bêbado e o Equilibrista, Papel Machê, O Amor Quando Acontece e Memória da Pele.

22/7, sáb., 20h e 22h30

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação.

R$ 220/R$ 312

Joabe Reis

O trombonista faz o pré-lançamento de seu novo álbum, 028, acompanhado pelos colegas como Sidmar Vieira (trompete), Josué Lopez (sax), Agenor de Lorenzi (teclado), Daniel Pinheiro (bateria) e Felipe Pizzutiello (baixo).

2/7, dom., 11h

Vila Itororó

R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Gratuito

Karina Buhr

No show Voz e Tambor, a cantora mostra músicas autorais quanto releituras de músicas gravadas por outros artistas, como Sorri pra Bahia, de Luiz Melodia, e Desterro, de Reginaldo Rossi.

6 e 7/7, 5ª e 6ª, 20h

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista.

Grátis

Maglore

A banda baiana de rock alternativo leva ao palco show em que revisita o repertório de seus quatros álbuns, Veroz, V, Todas as Bandeiras e III, além de outras músicas.

23/7, dom., 15h

Sesc Itaquera. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera.

Grátis

Marisa Monte

Marisa Monte volta a São Paulo Foto: Leo Aversa

A cantora volta a São Paulo com a turnê Portas, baseada no álbum de mesmo nome, lançado em 2022. No show, ela canta músicas novas como A Língua dos Animais e Calma, e os sucessos A Lenda das Sereias e Amor I Love You.

14, 15, 21 e 22/7, 22h.

Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda.

R$ 280/R$ 680

Leo Jaime

Em Desplugado, o cantor e compositor apresenta algumas de suas canções mais famosas em formato acústico. Entre as selecionadas para novas versões estão Solange, Preciso Dizer que Te Amo, Gatinha Manhosa, Conquistador Barato e Mensageiro do Amor.

29/7, sáb., 20h e 22h30

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação.

R$ 136/R$ 192

Letrux

A cantora e compositora dá sequência à trilogia espontânea iniciada com Em Noite de Climão (2017) e lança agora o álbum Letrux como Mulher Girafa, que traz, entre outras, as faixas Aranha, Leões e As Feras, Essas Queridas.

13, 14 e 15/7, 5ª, 6ª e sáb., 21h30

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia.

R$ 12/R$ 40

MV Bill

O rapper faz lançamento do EP DR DRILL, no qual estabelece um intercâmbio geracional do rap com suas vertentes atuais, como o trap e o drill. Kmila CDD, irmã de MV Bill, faz participação no show.

7/7, 6ª, 22h

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

R$ 60/R$ 140

P1Harmony

O grupo sul-coreano de K-pop, criado em 2020, faz sua primeira turnê pela América Latina, com parada no Brasil. Entre os hits que eles já emplacaram estão Do It Like This e Siren.

21/7, 6ª, 21h.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro.

R$ 340/R$ 490

Roberto Carlos

O cantor e compositor Roberto Carlos canta seus principais sucessos Foto: Denise Andrade

O cantor e compositor faz seu tradicional show de sucessos. Na lista estão músicas como Detalhes, Como É Grande Meu Amor Por Você, Jesus Cristo e Imoral, Ilegal e Engorda. A novidade fica por conta de Evidências, regravação lançada recentemente por Roberto.

7/7, 6ª, 21h

8/7, sáb., 21h

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

R$ 260/R$ 890

Rita Lee in Concert por Beto Lee

Filho mais velho de Rita Lee, Beto faz tributo à mãe, morta em maio deste ano. Com parte da banda que acompanhava Rita, entre eles, o baixista Lee Marcucci, ele canta músicas como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra e Ando Meio Desligado.

R$ 120/R$ 380

Sandra de Sá e Funk Como Le Gusta

Em comemoração ao mês de Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a cantora de samba/soul/ funk se junta a um dos grupos mais tradicionais da música preta brasileira.

29/7, sáb., 12h40

Centro de Culturas Negras. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara.

Gratuito

Sepultura

A banda brasileira de heavy metal apresenta o show baseada em seu mais recente álbum, Quadra, lançado em 2020. A formação atual traz o músicos Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria).

14 e 15/7, 6ª e sáb., 20h30

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho.

R$ 12/R$ 40

SuperTramp Experience

O tributo à banda britância de rock progressivo Supertramp, único reconhecido por um de seus fundadores, o músico Roger Hodgson, celebra o repertório do grupo tocando músicas como The Logical Song, Dreamer, School, Goodbye Stranger e Fool’s Overture.

14/7, 6ª, 22h

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio.

R$ 120/ R$ 270

Thiaguinho

O cantor apresenta a turnê Meu Nome é Thiago André na qual canta sucessos da música brasileira. Entre eles, está o samba Verdade Chinesa, conhecida na voz de Emílio Santiago, e a balada Oceano, de Djavan.

1º, sáb., 22h30

Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda.

R$ 200/R$ 480

Zélia Duncan

A cantora Zélia Duncan estreia novo show Foto: Roberto Setton

A cantora e compositora estreia novo show em que junta músicas de seu mais recente álbum, Pelespírito e o repertório de Sortimento, um de seus discos de sucesso. No roteiro estarão músicas como Onde É que Isso Vai Dar, Vou Gritar Seu Nome, Flores, Me Revelar e Por Que Que Eu Não Pensei Nisso Antes?.

7 e 8/7, 6ª e sáb., 21h; 9/7, 18h

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, V. Mariana

R$ 15/R$ 50

Teatro

As estreias e as principais peças em cartaz

100% Cacau

A atriz Cacau Protásio no espetáculo '100% Cacau' Foto: Janderson Pires

Conhecida por seus papéis na TV, a atriz Cacau Protásio mostra ao público seu primeiro espetáculo de stand up comedy. Nele, ela fala sobre sua infância, a família, a adolescência, a dificuldade em namorar, entre outros temas.

Estreia 1º/7

Sáb., 20h; dom., 19h. Até 30/7.

Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, Bela Vista.

R$ 70

Férias do Teatro Uol

Cena do espetáculo infantil "E o Zé, Quem É?" Foto: Priscila Prade

O Festival de Férias do Teatro Uol apresentará sete diferentes espetáculos infantis: Os Três Porquinhos - O retorno do Lobo Mau, Aladdin, A Bela e a Fera, E o Zé, Quem É?, Era Uma Vez... Pinocchio, A Borboleta Sem Asas e As Aventuras de Alice.

Consulte dias, horários e preços

Acordei Cantando

Na comédia musical dirigida por Jarbas Homem de Mello, uma atriz, no auge da carreira, casada com um importante advogado, recorre à ajuda de um hilário médico oriental para conseguir cantar. No elenco, nomes como Renata Ricci, Rachel Ripane e Patrick Amstalden.

Estreia 1º/7

6ª, 21h; sáb., 20h, e dom., 19h. Até 27/8.

Teatro Fernando Torres. R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé.

R$ 80

Canções para Afastar o Medo – contos e acalantos latino-americanos

Com dramaturgia assinada por Rosana Reátegui, a peça conta histórias que aproximam o público da figura arquetípica da Pachamama (mãe-terra) e de temas como maternidade, alegria, cuidado e esperança. Além do teatro, são usados recursos com a música, narração de histórias e animação de formas têxteis.

Estreia 2/7

Dom., 15h e 17h. Até 30/7.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

R$ 8/R$ 25

Escombros

Cena da peça 'Escombros' Foto: Ronaldo Gutierrez

Com direção de Clara Carvalho, o drama Escombros, primeiro texto do autor inglês contemporâneo Dennis Kelly, mostra a história de dois irmãos que vivem em permanente decomposição emocional em uma realidade permeada por conflitos, abusos, violência e tormentos.

Estreia 4/7

3ª a 6ª, 20h30. Até 21/7.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia

R$ 10/R$ 30

O Amor Passou Por Aqui

Com Letícia Augustin e André Luiz Frambach no elenco, a peça mostra a história de duas pessoas que buscam o amor, cada um à sua maneira e com suas esperanças e angústias. O espetáculo se passa quase em plano-sequência, com passagens de tempo e evolução dos personagens feitas na frente do público. O texto é de Victor Frad e a direção de Stella Maria Rodrigues.

Estreia 5/7

4ª, 21h. Até 31/8.

Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis.

R$ 80

A Reclamação da República

Na comédia escrita e protagonizada por Graziella Moretto, uma atriz reflete sobre o fardo dos afazeres domésticos e a ausência de mulheres nos lugares de poder. Ela toma como exemplo figuras femininas apagadas dos livros de história, como a Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos.

Reestreia 5/7

4ª e 5ª, 20h; Até 30/7

Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089. Jd. das Acácias

R$ 60

Credores

Cena da peça 'Credores' Foto: Ronaldo Gutierrez

Escrito por August Strindberg (1849- 1912), o espetáculo, encenado pelo Grupo Tapa, narra o encontro de dois homens e uma mulher em um balneário para um acerto de contas. A ocasião evidencia marcas que nunca cicatrizaram, trazendo à tona, em tom aprofundado, a velha discussão sobre a guerra dos sexos. A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo. No elenco, André Garolli, Bruno Barchesi, Felipe Souza e Sandra Corveloni.

Reestreia 6/7

5ª a sáb., 20h; dom.,18h. Até 30/7

Galpão do Tapa. R. Lopes Chaves, 86, Barra Funda

R$ 50/R$ 60

O Que Nos Mantém Vivos?

Do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça se estrutura em quatro unidades temáticas – Deus, Família, Pátria e Propriedade para falar sobre os elementos que criam ambiente para o triunfo da distopia fascista e o caminho utilizado para a falência das utopias. No elenco, nomes como Renato Borghi, Débora Duboc.

Estreia 13/7

5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Até 23/7.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista.

Gratuito

Noite de Reis or What you Will

Cena da peça 'Noite de Reis or What you Will' Foto: Thiago Rich

Nessa montagem do texto de William Shakespeare, o grupo Theatro Technis explora as novas perspectivas de entendimento poético de dois idiomas na mesma cena, Português-Inglês. A direção é de Thiago Richter.

3ª e 4ª, 20h30. Até 19/7.

Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso.

Grátis

O Âncora

No solo estrelado por Alex Nader, com texto e co-direção de Leandro Muniz, um famoso apresentador de telejornal surta em frente às câmeras por não mais suportar dar notícias ruins sobre a política e economia do País. Isso se torna o ponto de partida para o jornalista debater seu relacionamento falido com uma ex-apresentadora de telejornal, a proliferação das fake news e seu inconformismo com a visão distorcida que o público tem sobre quem ele realmente é.

5ª e 6ª, 19h; sáb., 16h e 19h; dom., 16h. Até 23/7.

Centro Cultural Banco do Brasill. R. Álvares Penteado, 112, Centro.

R$ 30

A Iluminada

Heloisa Périssé em cena da peça "A Iluminada" Foto: Viviane D´Ávilla.

A comédia escrita e estrelada por Heloisa Périssé , Tia Doro é uma profissional dos TED Talks e tem como objetivo fazer uma das palestras mais animadas da face da Terra. Para isso, ela usa todos os fracassos de sua vida, como a convivência com uma família excêntrica, o bullying na escola e os relacionamentos que não deram certo.

Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins.

6ª e sáb., 17h e 20h; dom., 18h. Até 30/7.

R$ 80/R$ 120

Cinema

Confira as principais estreias do mês:

Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Dia 13/7

O ator Tom Cruise volta a dar vida ao agente Ethan Hunt nesse novo filme da franquia. Dessa vez, ele e sua equipe têm como missão rastrear uma nova e letal arma que representa uma ameaça para toda a humanidade.

Barbie

Ryan Gosling e Margot Robbie em cena de "Barbie' Foto: Warner Bros. Pictures/ Divulgação

Dia 20/7

Estrelado pela atriz Margot Robbie, o live-action dirigido por Greta Gerwig mostra o cotidiano do fabuloso mundo de Barbieland, onde as bonecas vivem em perfeita harmonia. Entretanto, uma delas decide contestar a vida que leva e, por conta disso, é expulsa do paraíso ao lado do namorado, o boneco Ken. A partir daí, ela vai precisar aprender a lidar com sua nova condição.

Exposição

Onde o arco íris se esconde

A exposição do artista plástico, cineasta e poeta angolano Paulo Chavonga faz o intercâmbio entre Brasil e Angola. Por meio de diferentes plataformas, como o cinema e a pintura, ele aborda temas como a imigração e relata as trajetórias e memórias de africanos vendedores nas ruas de São Paulo.

Inauguração, 8/7

Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316. Mooca

3ª a sáb., 9h/18h; dom., 10h/18h. Até 30/10.

Gratuito

Galeria São Luís - Geometria das Sombras

Uma das fotos que estão na exposição 'Galeria São Luis - Geometria das Sombras', com a obra de German Lorca Foto: German Lorca

A mostra reúne 50 fotografias do fotógrafo German Lorca (1922- 2021) - um dos pioneiros da fotografia moderna no Brasil - produzidas entre as décadas de 1940 e 2010. A exposição está dividida em três núcleos: Galeria São Luís, que consiste em uma reedição da exposição do artista na Galeria São Luís, em 1966; Icônicas, que apresenta um conjunto de suas fotografias mais clássicas e Geometria das Sombras, composta por 24 imagens desenvolvidas por Lorca em 2014, já aos 92 anos.

Inauguração, 8/7

Galeria Marcelo Guarnieri. Alameda Franca, 1.054, Jardins

2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17h. Até ⅝

Gratuito

Ocupação Milton Santos

A mostra destaca o legado de um dos mais importantes geógrafos brasileiros, morto em 2001. Com curadoria da equipe Itaú Cultural, a exposição mostra a vida e obra do homenageado por meio de produções audiovisuais, fotos, textos de sua autoria, livros e depoimentos.

Abertura 19/7

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h. Até 8/10

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

Gratuito

Sheroanawe Hakihiiwe: tudo isso somos nós

A obra 'Pisha hena' (Folha), do artista Sheroanawe Hakihiiwe, 2021 Foto: Cortesia Galería ABRA/María Teresa Hamon Foto: Cortesia Galería ABRA/María Teresa Hamon

A mostra reúne 48 obras do artista visual yanomami Sheroanawe Hakihiiwe, entre desenhos, monotipos e pinturas, que retratam as tradições ancestrais, a memória oral e os saberes cosmológicos de sua comunidade, localizada no município de Alto Orinoco, na Amazônia venezuelana. Em suas criações, o artista usa tintas vegetais fabricadas artesanalmente e extraídas de folhas, frutas, animais e madeiras.

Masp — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Av. Paulista, 1.578. Bela Vista

3ª (grátis), 10h/20h; 4ª a domingo, 10h/18h. Até 24/9

R$ 60

Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento

A mostra apresenta mais de 60 obras entre pinturas e esculturas de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, dois gênios das artes, de forma imersiva. Além das projeções das obras dos artistas, o público poderá ser transportado para o laboratório de Da Vinci por meio de óculos de realidade aumentada.

Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia.

2ª a 6ª, 12h/21h; sáb., dom. e fer., 10h/22h. R$ 60/R$120. Prorrogada 30/7.

R$ 80/R$ 120

Passeios

Circo Turma da Mônica

Cena do espetáculo 'Circo da Mônica' Foto: Andy Santana

Com o tema Mônica 60, o espetáculo comemora o aniversário da famosa personagem criada por Maurício de Sousa. Além de toda a turma que ficou famosa nos gibis, outras versões da Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali participam do show, como a Mônica Toy e Turma da Mônica Jovem. A atriz Taís Araújo, em versão animada por Sousa, narra toda a costura do enredo de forma virtual.

Estreia 1/7

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes.

Sáb., 11h. 15h e 19h; dom., 11h e 15h. Até 30/7.

R$ 75/R$ 150

Estação das Cores

Voltada para crianças entre 3 e 12 anos de idade (acompanhada pelos responsáveis), a atividade promovida pelo Shopping Pátio Higienópolis terá atividades como pintura facial, coloração de cabelo, penteados, massinha de modelar, entre outras atividades.

5ª a dom., 12h/20h

Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618, Higienópolis

Gratuito

Universo da Imaginação de Play-Doh

A atividade oferece brincadeiras lúdicas e imersivas para crianças até 12 anos. Entre elas, há o Planeta Fofo, sala onde é possível ter uma experiência tátil, além de um escorregador que leva a um lugar bem fofinho. Em outro espaço, é possível colorir desenhos de criaturas marinhas que são enviados para um mundo virtual onde ganham vida.

Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 2º piso, Vila Olímpia

3ª a sáb., 12h/ 22h; dom. e fer., 12h/20h. Até 30/7

R$ 60/R$90

Anime Friends

A feira dedicada à cultura pop chega a sua 20ª edição com uma programação especial. Entre as atrações inéditas estão a cantora Nano, que gravou trilhas para mais de 20 games e animes; a violinista Yurika; o grupo Akino with bless4, responsável por temas de animes como Genesis of Aquarion e Kantai Collection e as bandas Burnout Syndromes, Survive Said the Prophet e Scandal. A feira, que espera receber mais de 100 mil visitantes, ainda terá bate-papos, concursos de cosplay, áreas temáticas e exibições de animes.

13 a 16/7

Distrito Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana

5ª, 10h/21h; 6ª e sáb., 10h/22h; dom., 10h/21h

R$ 130/R$ 180

Tanabata Matsuri

O festival é tradicional no bairro da Liberdade Foto: Sergio Neves/Estadão

A 44ª edição do festival japonês de rua terá, entre outras atrações, apresentações de Taikô (tambores), ginástica, danças típicas, artes marciais e música. Os visitantes também poderão fazer seus pedidos nos Tanzakus, as fitas coloridas que passam por uma cerimônia Xintoísta ao final do festival e são queimados para que a fumaça leve os desejos ao céu. Eles são confeccionados em seis cores, cada uma representando um desejo: branco – paz; amarelo – dinheiro; verde – esperança; vermelho – gratidão; rosa – amor, e azul – proteção dos céus.

15 e 16/7, 10h/18h

Praça da Liberdade, s/nº, Liberdade

Entrada gratuita