A Feira do Livro, com descontos em lançamentos e a presença de autores consagrados como Jericho Brown, Itamar Vieira Jr., Sueli Carneiro e Lira Neto, a estreia de Transformers: O despertar das feras e o show do duo Anavitória estão entre os destaques da programação de São Paulo neste feriado de Corpus Christi.

No guia abaixo, confira os principais eventos culturais entre os dias 7 e 11 de junho na cidade. Você também pode se programar para os outros shows, festivais, peças, exposições e filmes do mês.





E o resto de junho?

No mês pré-férias, o calendário de atrações culturais na cidade está aquecido. Na música, o Festival Turá vai levar Gilberto Gil e Jorge Benjor para se apresentarem no Parque Ibirapuera. Os Titãs celebram o reencontro da formação original em três shows no Allianz Parque.

No cinema, Homem-Aranha - Através do Aranhaverso e The Flash devem ter as sessões mais disputadas. Ainda há a reestreia do espetáculo A Cor Púrpura – O Musical.





Shows e festivais de música em São Paulo em junho de 2023

O cantor Jorge Ben Jor é atração do Festival Turá, que ocorrerá no fim do mês Foto: Renato Luiz Ferreira/AE

Veja os principais eventos musicais abaixo:

Anavitória

7/6, 22h

O duo faz show direcionado ao Dia dos Namorados. No repertório, as canções que marcaram a carreira da dupla, como Trevo, Ai, Amor, Dengo e Calendário.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$120/R$240. bit.ly/anavitorianamorados

Johnny Hooker

7/6, 19h

O cantor faz apresentação dentro do projeto SVOSecreto, em formato intimista. Hooker vai apresentar músicas como Volta, Amor Marginal e Alma Sebosa, além de sucessos do repertório da cantora Marília Mendonça.

Shopping Vila Olímpia. Terraço. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia. Grátis (reservar ingresso pelo app Multi).

Mundo Livre S/A

9/6, 21h

A banda liderada por Fred Zero Quatro, criador do manifesto Caranguejos com cérebro, apresenta músicas e histórias que fazem parte do Movimento Mangue Beat.

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, V. Mariana. R$ 12/R$ 40. bit.ly/mundolivresp

Castro Festival

10/6, 17h

O festival, um esquenta para a Parada do Orgulho LGBT, vai reunir, em dois palcos, atrações como Marina Sena, Silva, Liniker e Karol Conká.

Novo Anhangabaú. Metrô Anhangabaú, Centro. R$ 140. bit.ly/festivalcastro

Francis Hime

10/6, 21h; 11/6, 18h

O compositor, co-autor de clássicos da música popular brasileira, entre eles, Atrás da Porta e Meu Caro Amigo, ambas com Chico Buarque, apresenta o álbum Estuário das Canções, com 12 músicas inéditas.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 50. bit.ly/francishimeemsp

Andru Donalds

12/6, 20h

O cantor e compositor jamaicano faz show em que vai privilegiar canções românticas para o Dia dos Namorados. Entre elas, músicas que fizeram parte da banda Enigma, um de seus projetos mais bem sucedidos.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. bit.ly/andruemsp

Matthew Whitaker

15/6, 20h e 22h30

O jovem pianista de jazz americano, que já se apresentou em grandes palcos pelo mundo, traz ao País sua mistura de jazz, blues e soul.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 140. bit.ly/matthewsp

Arlindinho

15 e 16 e 17/6, 20h30

Filho do sambista Arlindo Cruz, Arlindinho faz show com repertório de seu primeiro projeto audiovisual, Meu Lugar, no qual canta clássicos do samba e músicas inéditas.

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/arlindinhoemsp

Ney Matogrosso

16/6, 22h30

Embora o show Bloco na Rua não seja novo, vale sempre a pena assistir as apresentações de Ney que, aos 81 anos, ainda se mostra com bastante disposição para encarar o palco. No repertório, músicas como A Maçã, Jardins da Babilônia e Sangue Latino.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$180 (pista). /bit.ly/neypista

Titãs

16, 17 e 18/6, 18h30

Os integrantes de uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos de reúnem mais uma para a turnê Encontro - Todos ao Mesmo Tempo Agora, que tem rodado o país. Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Nando Reis, Charles Gavin, Sergio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto mostram sucessos como Marvim, Televisão e Polícia.

Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Água Branca. R$ 90/R$ 1.900. bit.ly/titasemsp

Alexandre Pires e Seu Jorge

17/6, 22h30 e 18/6, 18h30

Na turnê Irmãos, os dois artistas dividem o palco e canta, ora juntos, ora sozinhos, sucessos como Burguesinha, É Isso Aí, Essa Tal Liberdade e País Tropical.

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$260/R$440. bit.ly/jorgeepires

Zé Ramalho

17/6, 22h

O cantor e compositor faz show em que canta seus maiores sucessos. Na lista, músicas como Avôhai, Garoto de Aluguel e Admirável Gado Novo.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 340. bit.ly/3qpKNhJ

The Sisters of Mercy

18/6, 20h

A banda inglesa, uma das mais influentes do rock nos anos 1980, faz única apresentação na cidade. Entre os hits que eles emplacaram ao logo da carreira estão Lucretia My Reflection, This Corrosion, More e Temple of Love.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo. RS 180/R$400. bit.ly/thesistersp

Hermeto Pascoal

22/6, 21h30

O músico alagoano, de 87 anos, que recentemente recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Juilliard School, mostra sua mistura de ritmos tirados dos mais diversos instrumentos.

Bourbon Street . R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 90. bit.ly/hermetoemsp

Festival Turá

24 e 25/6, 13h/22h

Em dois dias, o festival terá como atrações Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Lucas Mamede, MC Hariel e Maria Rita, Sandra de Sá, Pitty, Céu, Marcelo D2, Gilberto Gil & Família, Joelma, entre outros.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. Vila Mariana. R$ 240/R$ 480. bit.ly/turafestival

Arraial do Mundo Bita

25/6, 15h

Além do show do Mundo Bita, que apresentas músicas como Fazendinha e São João do Bita, a festa ainda terá brincadeiras e comidinhas típicas de festa junina.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$80/R$240. bit.ly/arraiadobita





Filmes em cartaz em São Paulo em junho de 2023

Homem-Aranha Através do Aranhaverso Foto: Divulgação/Sony Pictures

Veja os principais filmes que estreiam no mês:

Principais estreias na quinta-feira, dia 1:

Homem-Aranha - Através do Aranhaverso

Continuação do vencedor do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso, de 2018, o longa mostra oHomem-Aranha no multiverso, onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência.

Boogeyman - Seu medo é real

Produzido pela Disney, com direção de Rob Savage, a trama mostra a história dos irmãos Sadie e Sawyer Harper, que após a perda da mãe em um acidente, precisam lidar com a indiferença do pai, um terapeuta que tem uma estranha relação com seus pacientes.

Urubu

O filme brasileiro, dirigido por Claudio Borrelli, retrata o universo dos pichadores que atuam na cidade de São Paulo. Na trama, Trinchas, que faz parte de um grupo de pichadores, começa a mudar de vida quando conhece a estudante de arte Valéria.

Principais estreias na quinta-feira, dia 8:

Transformers - O despertar das feras

O novo longa da série tem o soberano Optimus Prime como figura central da história que se passa nos anos 1990, quando os outobots embarcam em uma aventura global com o objetivo de salvar a Terra.

Demônio dos mares

Dirigido por Adrian Grunberg, o longa traz a história do petroleiro Paul Sturges que decide levar sua família de férias para a praia, mas acaba preso em alto mar sob ataque de um feroz tubarão.

Três mulheres - Uma esperança

No drama, que se passa nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, soldados alemães abandonam um trem que atravessaria as tropas russas. É nesse momento que eles conhecem três corajosas mulheres e travam uma inesperada amizade.

Principais estreias na quinta-feira, dia 15:

The Flash

O super-herói usa seus super poderes para viajar no tempo. Ele só não esperava que o vilão General Zod estaria de volta colocando o mundo em perigoso. Sem ter a quem recorrer para pedir ajuda, ele tenta persuadir um Batman muito diferente a sair da aposentadoria.

A história da minha mulher

O longa francês, com direção Ildikó Eynedi, Jacob Störr, um capitão da Marinha, faz uma aposta com um amigo: se casará com a primeira mulher que entrar no café onde se encontram, Quem chega é Lizzy, capaz de levá-lo à loucura.

Principais estreias na quinta-feira, dia 22:

Que horas eu te pego?

Na comédia com Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman, a personagem Maddie está quase perdendo sua casa, quando consegue um emprego em um agência de anúncios. Para permanecer nele, ela precisará namorar de mentira um garoto introvertido de dezenove anos antes que ele vá para a faculdade.

Elementos

A animação se passa em uma sociedade onde os quatro elementos da natureza - ar, terra, fogo e ar - vivem em harmonia. Porém, a amizade mais próxima entre dois deles vai impor novos desafios para o grupo.

Principais estreias na quinta-feira, dia 29:

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Com Harrison Ford, a nova aventura do arqueólogo, que está próximo da aposentadoria, terá que lutar para que um antigo artefato não caia nas mãos erradas.

Ruby Marinho - Monstro Adolescente

Na animação juvenil, a doce e desajeitada Ruby Gillman tenta se encaixar na turma do colégio. Porém, ele morre de vergonha de sua família de origem, composta por monstros marinhos.

Exposições em São Paulo em junho de 2023

A obra de Arthur Lescher batizada de O Rio (2006) está na exposição Elementar: Fazer Junto Foto: Marcelo Arruda

Veja as principais exposições no mês:

Elementar: Fazer Junto

Abertura, 15/6

A exposição coletiva propõe reflexões acerca do que é essencial para se estabelecer uma relação com o outro. Entre os artistas que participam com diferentes formatos, entre instalações, pinturas e obras interativas, estão Artur Lescher, Caio Reisewitz, Lia Menna Barreto, Maureen Bisilliat e Marcelo Moscheta.

Museu de Arte Moderna. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portões 1 e 3, Vila Mariana.

3ª a dom., 10h/18h. R$ 25. Até 13/8.

Retratistas do Morro

Abertura 20/6

Composta por fotografias de um acervo que compreende o período de 1960 a 1990, a exposição traz o ponto de vista dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes sobre os profissionais que atuaram em comunidades, mostrando seus modos de vida, estabelecendo um panorama do lastro simbólico das populações brasileiras.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros.

3ª a sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h. Gratuito. Até 20/11.

Fotografia habitada, antologia de Helena Almeida, 1969-2018

Abertura, 8/6

A mostra que enfoca a produção da artista portuguesa Helena Almeida (1934-2018), nome importante na arte contemporânea, reúne cerca de 120 obras, entre fotos, desenhos, vídeos e livros, que abordam temas como a autorrepresentação da mulher e as fronteiras entre os gêneros artísticos.

IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Metrô Consolação.

3ª a dom., 10h/20h. Gratuito. Até 24/9.

Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento

A mostra apresenta mais de 60 obras entre pinturas e esculturas de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, dois gênios das artes, de forma imersiva. Além das projeções das obras dos artistas, o público poderá ser transportado para o laboratório de Da Vinci utilizando óculos de realidade aumentada.

Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia.

2ª a 6ª, 12h/21h; sáb., dom. e fer., 10h/22h. R$ 60/R$120. Até 18/7.

Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N.

O espaço de 3 mil metros quadrados traz réplicas de acessórios utilizados nos filmes da Marvel, como o martelo do Thor e as armaduras do Homem de Ferro, entre outras peças originais. Também é possível passar por um treinamento para se tornar um dos Vingadores.

Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1,365, Alto de Pinheiros.

3ª a 6ª, 13h/22h ; sáb. e dom., 10h/22h. R$132. bit.ly/vingadoresemsp

Peças de teatro em São Paulo em junho de 2023

Veja as principais peças em cartaz:

Musical A Cor Púpura Foto: Guilherme Silva

Morte Acidental de um Anarquista

Escrita por Dario Fo e com nomes como Marcelo Laham e Henrique Stroeter no elenco, a peça mostra a história de um louco que é preso por interpretar pessoas reais. Na delegacia, ele assume outros tantos personagens e se passa por um juiz de um caso que envolve um anarquista.

Estreia, 9/6.

Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República.

6ª, 20h.; sáb., 18h. R$ 80. Até 1º/7. bit.ly/anarquistaemsp

A Cor Púrpura – O Musical

O musical dirigido por Tadeu Aguiar retorna a São Paulo para mostrar a saga de Celie (Amanda Vicente) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia. Com texto original de Marsha Norman, a versão brasileira é assinada por Artur Xexéo (1951-2021).

Teatro Villa Lobos. Av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Alto de Pinheiros.

6ª, 21h, sáb,. e dom., 16h e 20h. R$ 75/R$ 200. Até 2/7. bit.ly/acorpupurasp

A Iluminada

A comédia escrita e estrelada por Heloisa Périssé , Tia Doro é uma profissional dos TED Talks e tem como objetivo fazer uma das palestras mais animadas da face da Terra. Para isso, ela usa todos os fracassos de sua vida, como a convivência com um família excêntrica, o bullying na escola e os relacionamentos que não deram certo.

Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins.

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 80/R$ 120. Até 30/7. bit.ly/ailuminadaemsp

O Bem Amado Musicado

O espetáculo dirigido por Ricardo Grasson, traz o ator Cassio Scapin no papel de Odorico Paraguaç[u, lendário personagem criado pelo dramaturgo Dias Gomes. As músicas que ajudam a contar na narrativa do político inescrupuloso foram compostas por Zeca Baleiro e Newton Moreno.

Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis.

6ª e sáb., 20h, dom., às 18h. R$ 80. Até 30/7. bit.ly/obemamadoemsp

Eventos culturais em São Paulo em junho de 2023

O espetáculo 'Disney On Ice 100 Anos de Emoção' Foto: Edu Defferrari

Veja os principais eventos culturais do mês:

Disney On Ice 100 Anos de Emoção

Os apresentadores Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald usam o Mouse Pad do Mickey ára uma viagem onde eles encontrarão personagens da Disney, entre eles, o peixinho Nemo e os amigos da Toy Store.

4ª a dom., diversos horários (consultar em disneyonice.uhuu.com). R$ 120/R$ 460. Até 11/6.

Feira do Livro

7 a 11/6, 10h/19h. Gratuito.

Criada no ano passado, o evento literário se mostrou um sucesso e entrou para o calendário da cidade. Serão 94 tendas instaladas na Praça Charles Miller. Entre os autores confirmados estão Jericho Brown, Bela Gil, Sueli Carneiro, Txai Suruí e Lira Neto.

Jockey Experience

10 e 24/6, 10h/17h

O evento, voltado para a família, reúne opções gastronômicas e brinquedos para crianças. Também é possível pegar o trenzinho para conhecer melhor as instalações do Jockey Club de São Paulo, incluindo uma visita às cocheiras (R$ 35 por pessoa). Há ainda uma exposição gratuita de troféus, uniformes utilizados por competidores e fotos relacionadas à história do Jockey.

Jockey Club São Paulo.Av. Lineu de Paula Machado, 1.263. Cidade Jardim.

Entrada gratuita

27ª Parada do Orgulho LGBT+

11/6, 14h

Com um público esperado de 4 milhões de pessoas, o evento deste ano tem como foco promover a inclusão da comunidade no acesso às políticas públicas de assistência social. Para o desfile pelas avenidas Paulista e Consolação passarão 19 trios, com artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Majur e Filipe Catto. Veja a programação completa.