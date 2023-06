O que fazer no dia dos namorados em São Paulo? Veja opções de gastronomia e dicas de programação

Para comer

Avec Gastronomie

O menu assinado pelo chef Lucas Bassoleil oferece arroz de frutos do mar (arroz bomba cozido no caldo de camarão, com mexilhão, polvo e lula - R$90, por pessoa) ou spaghetti ao pesto de abobrinha, hortelã, manjericão e parmesão (R$65). De sobremesa os casais podem escolher a Vacherin, com duas texturas de sorvete de frutas vermelhas, suspiro e licor de cassis (R$ 35).

Av. Brig. Faria Lima, 120, Jd. Paulistano. 18h/23h. @avecgastronomie

Bistrot de Paris

O menu assinado pelo chef Alain Poletto em cinco etapas (R$ 450) inclui, entre outras opções, vieira e camarão carabineiro grelhados, Filé Mignon aos Morilles com acompanhamento campestre, millefeuille de Salmão e foie gras e macaron às frutas vermelhas.

R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista. 19h/23h30. @bistrot_de_paris

Enosteria

O salão da Enosteria no bairro do Jardins Foto: Tuca Reines

Sob o comando do chef Douglas Benatti, as duas unidades da casa servirão menu especial (R$ 299 por pessoa) que inclui, entre outras opções, antepasto de salmão, tagliolini ao creme de camarão com raspas e lascas de bottarga, robalo ao molho cítrico com fundo de alcachofras e folhas refogadas e torta francesa de maçã para a sobremesa.

R. Oscar Freire, 574, Jardins. 18h30/23h.

R. Jacques Félix, 626ª, V. Nova Conceição. 18h30/23h. @enosteriasp

Fermentaria da Trilha

O espaço vai receber o time do Fechado Bar para criações etílicas e gastronômicas. O bartender Jean Ponce preparou drinques usando cervejas produzidas pela própria Trilha e seus parceiros. Na cozinha, pizzas, sanduíche de cordeiro, lula grelhada com manga fermentada, entre outras opções.

R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda. 19h/0h. @trilhacervejaria

Fortunato Bar

O Menu do Amor (R$ 320 por casal) da casa terá opções que incluem polentinhas com cogumelos, brie empanado, escalope de mignon, nhoque com cupim, conchiglione, caneca com sorvete coberto de brigadeiro e vinho tinto.

R. Joaquim Távora, 1.356, Vila Mariana. 12h/23h. @fortunatobarsp

Jardim Botânico de São Paulo

A ação será um projeto piloto do restaurante Bromélia - localizado no Jardim Botânico Foto: Felipe Rau/Estad

De forma inédita, o local vai abrir as portas na noite desta segunda-feira, em parceria com o restaurante Bromélia. Os casais que desejarem um encontro romântico poderão agendar o jantar à luz de velas que inclui entrada, prato principal e sobremesa (R$ 430). Entre as opções, salmão grelhado com risoto de limão siciliano e moqueca de banana da terra com farofa de castanha de caju.

Av. Miguel Stéfano, 3,687, Água Funda. 20h/23h. bit.ly/namoradosnojdbotanico

Miles Wine & Jazz Bar

O menu Tony Bennett & Diana Krall tem gota de burrata empanada, flor de jamón e tostas da casa, camarão crocante sob ceviche agridoce de abacaxi e creme de gambas al ajillo (creme de camarão ao alho) por R$480 o casal. O menu Louis Armstrong & Ella Fitzgerald (R$ 560) inclui carré com cuscuz marroquino com redução de malbec argentino, lagosta com risoto de queijo brie e uvas verdes e polvo à Lagareiro com batata assadas. Para sobremesa, petit gâteau caseiro com sorvete de creme e mil folhas com creme belga.

R. Antônio de Macedo Soares, 1.373, Campo Belo. 19h e 21h30. @mileswinebar

Mundo de Betsy

O ravioli apaixonado do Mundo de Betsy Foto: Ana Schad

Além do cardápio que a casa serve habitualmente, o Love Menu (R$ 240 por casal) terá como entrada queijo brie com geleia de frutas vermelhas, prato principal com ravioli de pera (em formato de coração) recheado de pera com fonduta trufada e amêndoas laminadas ou mignon com redução de vinho tinto e rosti de gruyere e cogumelos, e como sobremesa o brownie do amor

R. Dr. Mário Ferraz, 561, Itaim Bibi. 12h/0h. @mundodebetsy

Praça São Lourenço

Conhecido por suas fondues, a casa terá menu especial para a data (R$ 260 por pessoa, sem bebidas) com caldinho de abóbora, gengibre e manjericão e panzotti de canastra de entrada, fondue de queijo artesanal acompanhada de chorizo de angus grelhado, embutidos e vegetais e, para a sobremesa, a fondue doce com chocolate belga, frutas frescas, pralinè, choux, churros e waffle.

R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia. 19h/22h. @pracasaolorenco

Président

Opção de prato para Dia dos Namorados do restaurante Président Foto: Thamilou Photography

O restaurante francês comandado pelo chef Érick Jacquin terá menu especial com flor de abobrinha com caviar, lagosta no forno com alcachofra, codorna babete e a degustação de cinco sobremesas. (R$ 780 por pessoa).

R. da Consolação, 3.527, Jardins. 19h/23h30. @presidente_jacquin

Steak Bife

A choux à la creme é uma das opções de sobremesa no Steak Bife Foto: Thamilou Photography

Na casa de carnes, também comandada por Érick Jacquin, a sugestão é o espeto de camarão ao molho holandês (R$ 160 por pessoa). Entre as sobremesas, a sugestão é a choux à la creme, com decoração especial para o Dia dos Namorados.

Av. Rebouças, 2.636, Jardins. 19h/23h. @steakbifedojacquin

Tasca Brooklin (Quinta do Olivardo)

Com culinária portuguesa e pratos típicos da Ilha da Madeira, a casa tem opções como o Bacalhau à Braz, desfiado e puxado no azeite, e filé de salmão grelhado ao molho de alcaparras.

R. Arizona, 1.485, Brooklin. 11h/22h. @tascabrooklin

Para se divertir

Trovadores Urbanos

O grupo Trovadores Urbanos Foto: Luis Cleber Martines/FotoRepórter/AE

19h

O grupo de serestas apresenta uma seleção de músicas de amor no show Histórias e Canções, no qual repassam 33 anos de carreira.

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153. Bela Vista. Gratuito (retirar ingresso 1 hora antes)

Andru Donalds

20h

O cantor e compositor jamaicano faz show em que vai privilegiar canções românticas para o Dia dos Namorados. Entre elas, músicas que fizeram parte da banda Enigma, um de seus projetos mais bem sucedidos.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 120. bit.ly/andruemsp

Belo

O cantor de samba e pagode apresenta o show Belo In Concert - Especial Dia Dos Namorados, no qual canta músicas como Desafio, Eternamente, Tua Boca, Quero Te Amar, Intriga da Oposição, Pra Ver o Sol Brilhar e Tudo Mudou.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida. R$ 100/R$ 320. bit.ly/beloemsp

Baby – Ressaca dos Apaixonades

21h

O duo Luê e Maeto tocam músicas que nasceram a partir do momento em que eles assumiram o relacionamento. As declarações de amor escritas foram, aos poucos, se transformando em letras de canções.

Bona Casa de Música. R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré. R$60/R$120. bit.ly/babyemsp

Raça Negra

O cantor Luis Carlos, do Grupo Raça Negra Foto: Marcelo Brammer Studio Brammer

21h30

O grupo, um dos maiores representantes do pagode dos anos 1990, faz apresentação especial com um repertório que inclui as canções românticas que eles emplacaram ao longo da carreira. Entre elas, estão Cheia de Manias, É Tarde Demais, Me Leva Junto com Você e Cigana.

Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. R$ 140/R$ 380. bit.ly/racanegraemsp

Arrigo Barnabé

O músico Arrigo Barnabé Foto: JF Diorio/ Estadão

21h30

O cantor e compositor, um dos representantes da vanguarda paulista, apresenta o espetáculo Caixa de Ódio – O Universo de Lupicínio Rodrigues, com canções do compositor gaúcho. O título do show pode assustar, mas a versatilidade de Arrigo e a visão que Lupi tem sobre o amor, mais o charmoso endereço da Casa de Francisca, superam esse detalhe.

Casa de Francisca. Rua Quintino Bocaiúva, 22, Centro. R$ 80/180. bit.ly/arrigobarnabeemsp