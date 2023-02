Pia Fraus e BuZum! lançam o Galpão dos Bonecos; confira também shows, peças e exposições em SP

Conhecidas pelo uso de bonecos em suas montagens teatrais, as companhias Pia Fraus e BuZum! abrem ao público o Galpão dos Bonecos, espaço dedicado ao acervo de mais de 600 peças produzidas por elas ao longo do tempo - só a Pia Fraus tem quase 40 anos de existência.

Para celebrar a abertura, um Festival de Férias de teatro apresentará cinco espetáculos da Buzum! e oficinais para crianças ao longo do mês de janeiro.

Nesta sexta-feira, dia 20, às 16h, a peça apresentada será Floresta Viva, uma fábula contada por uma abelha e uma formiga que ensinam ao público a importância da preservação das florestas.





As companhias Pia Fraus e BuZum! lançam o Galpão dos Bonecos Foto: BuZum





No sábado, dia 21, no mesmo horário, o espetáculo O Grande Perigo conta a história da tartaruguinha Tata que, logo ao nascer, enfrenta os perigos do oceano para se reencontrar com sua mãe. A peça do domingo, dia 22, será Filhotes do Brasil, que fala sobre a relação entre pais e filhos a partir da história de uma família indígena.

No feriado do dia 25, na quarta-feira, o espetáculo Curumim Mani também dá protagonismo à cultura indígena ao contar a história de uma menina que morre para poder salvar uma aldeia. Dela, nasce um dos alimentos principais para o povo da floresta: a mandioca.

O Galpão dos Bonecos ainda poderá ser usado para realizar festas infantis de aniversário. Uma lojinha no local também venderá bonecos do tipo Mamulengo, produzidos em Glória do Goitá, um importante polo mamulengueiro de Pernambuco, além de bonecos feitos por artistas das companhias.

Galpão dos Bonecos. R. Coriolano, 624, Vila Romana. R$ 20. Até 29/1.

Música

Erykah Badu

Dentro da programação do Nomade Apresenta, a cantora americana, expoente do neo-soul, volta ao Brasil - sua última passagem por aqui havia sido em 2019 - para apresentar canções como Out My Mind, Just In Time, Apple Tree e Other Side of The Game. No mesmo dia, o evento ainda terá shows do trio Gilsons e das cantoras Larissa Luz, Anelis Assumpção e Majur. Dom, (22), 14h. Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664. Barra Funda. R$ 390/R$ 490.





Bloco do Silva (foto4)

Em seu loco, que já virou tradição da pré-folia na cidade, o cantor Silva canta músicas como Sozinho, Odara, Quixabeira, Fica Tudo Bem e Um Pôr do Sol na Praia. Ao seu lado, os convidados especiais Criolo e Liniker. O grupo Àttoxxá, o rapper Rincón Sapiência e o Bloco TaradoNiVocê também se apresentam. Sáb. (21), 14h. Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664. Barra Funda. R$ 360.





O bloco do cantor Silva ocupa o Memorial da América Latina Foto: Iude Richele





Acadêmicos do Baixo Augusta

Com desfile programado para o dia 12 de fevereiro com o tema Atentos e Fortes, o Acadêmicos do Baixo Augusta dá início neste final de semana aos seus ensaios. Com o cantor Wilson Simoninha como anfitrião, o bloco receberá diversos convidados. Dom (22), 29/1 e 5/2, 14h. Galpão Armazém do Campo. Al. Eduardo Prado, 460, Campos Elíseos. Gratuito





Wilson Simoninha é o anfitrião do ensaio do Acadêmicos do Baixo Augusta Foto: Denise Andrade / Estadão





Nando Reis

Com participação de seu filho Sebastião, Nando mostra ao público a turnê Voz & Violão, instrumento que ele utiliza para compor. Grande parte das músicas são hits, sejam na voz dele ou de outros intérpretes. São canções como Na Estrada, Onde Você Mora, Dois Rios, Pra Dizer Adeus e Relicário. 4ª (25). Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

Leila Pinheiro

No show Meus Compositores, a cantora exalta, acompanhada pelo músico João Felipe, os autores com quem travou grande identidade ao longo da carreira. De Gonzaguinha, por exemplo, ela canta Caminhos do Coração. De Roberto e Erasmo, a escolhida foi Costumes enquanto de Guilherme Arantes ela mostra Coisas do Brasil, um de seus sucessos. Por fim, homenageia Chico Buarque com As Vitrines. Nesta 6ª (20), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40.





MPB4

O grupo faz show em que comemora e relembra o álbum Encontro Marcado - MPB 4 canta Milton Nascimento. Além das canções que fizeram parte do disco, entre elas, Coração de Estudante, Maria, Maria, Milagres do Peixe e Travessia, eles completam o repertório com as músicas San Vicente e Canção da América. Nesta 6ª (20), 21h. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 40/R$ 100.









Fabio Jr.

O cantor e compositor faz show em que canta seus grandes sucessos de carreira. Nessa lista, estão músicas como Só Você, Alma Gêmea, 20 e poucos anos, Pai, O que que há, Enrosca e Caça, e Caçador. Sáb. (21), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 280/R$ 400.









Assucena

A cantora apresenta o show Rio e também posso chorar - Um tributo a Gal Costa, no qual aborda o lendário show Fa-tal - Gal a Todo Valor, de 1971. Além de Hotel das Estrelas, onde está o verso que dá nome ao show, Assucena canta músicas como Vapor Barato, Sua Estupidez e Como 2 e 2. 3ª (24), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 108.





Marcelo Jeneci

Munido de sanfona, o cantor e compositor apresenta o show Caravana Sairé, no qual apresenta canções de Luiz Gonzaga e outras gravadas por nomes como Genival Lacerda e Pablo Vittar. Jeneci também canta seus sucessos de carreira, entre eles, Felicidade, Pra Sonhar e O Melhor da Vida. Nesta 6ª (20), 22h. Canto da Ema. Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros. R$ 56.









Teatro

Entre o Amor e a Cura

O Dilema do Médico, peça da obra do irlandês Bernard Shaw, dirigida por Clara Carvalho, se passa em Londres no início do século 20, onde o doutor Sir Colenso Ridgeon pensa ter descoberto a cura para a tuberculose. Com apenas mais uma vaga em sua clínica, ele tem que decidir entre acolher um o jovem artista plástico Louis Dubedat e o modesto médico Dr. Blenkinsop. Em meio a isso, ele se apaixona pela esposa de Louis, que insiste para que seu marido seja curado. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Auditório do Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. R$ 60. Até 26/3.





Cena da peça O Dilema do Médico Foto: Ronaldo Gutierrez





Um novo verão

A comédia Veraneio, texto e Leonardo Cortez e direção de Pedro Granato, mostra o reencontro familiar de três filhos amargurados. A mãe deles, Laura, interpretada pela atriz Clarisse Abujamra, está de namorado novo - um professor de educação física que ela conheceu durante a pandemia. É nesse cenário em que é discutido temas como isolamento e o afastamento de famílias. Estreia nesta sexta (20). Sáb e dom., 21h. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$ 40. Até 26/2.





Cena da comédia 'Veraneio' Foto: Nadja Kouchi





A história de um personagem

O espetáculo Jorge Pra Sempre Verão conta a história do ator Jorge Laffond (1952 - 2003), intérprete da personagem Vera Verão. Com texto de Aline Mohamad e Diego do Subúrbio, a montagem apresenta uma narrativa fictícia com pontos verídicos da vida e carreira do ator, como sua luta pela representatividade negra e LGBT+ e os preconceitos que sofreu em uma sociedade racista e homofóbica. Estreia nesta sexta (20). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. R$ 12/R$ 40. Até 21/2.





Cena do espetáculo Jorge Pra Sempre Verão Foto: Sesc Santana





Encontro inesperado

A peça A Última Sessão de Freud, com os atores Odilon Wagner e Claudio Fontana, mostra um encontro fictício entre o psicanalista entre Sigmund Freud e o poeta e crítico literário C.S.Lewis. No gabinete de Freud, na Inglaterra, eles iniciam uma conversa sobre a existência de Deus e estendem o papo para assuntos como sentido da vida, natureza humana, sexo e morte. O texto do autor americano Mark St. Germain tem direção de Elias Andreato. Reestreia nesta sexta (20). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro Bravos. R. Coropé, 88, Pinheiros. R$ 100/R$ 120. Até 30/4.





Peça A Última Sessão de Freud, com os atores Odilon Wagner e Claudio Fontana Foto: João Caldas





Clássico recontado

João e Maria, o Musical, conta a história dos irmãos que são abandonados na floresta pela madrasta que sempre quis se livrar deles. Na fábula criada pelos Irmãos Grimm, João e Maria chegam a uma casa encantada onde tudo tem vida. Entretanto, é lá que vive a bruxa Gricélia, que os persegue. A direção geral é de Fernanda Chamma e a trilha sonora original de Fred Silveira. Estreia hoje (20). 6ª, 19h; sáb. e dom., 15h e 18h. Teatro Santander. Complexo JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. R$ 120/R$ 180.





Cena de João e Maria, o Musical Foto: 606 Produtora





Drama dos refugiados

Na peça Boa Noite Boa Vista, conta a experiência do ator Eduardo Mossri que fez uma viagem a Roraima, no norte do país, onde conheceu a realidade de pessoas em situação de refúgio. No texto, Mossri fala sobre temas como direitos humanos, de expressão e de segurança pessoal. A direção é de Antonio Januzelli. 3ª a 6ª, 20h30. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. Rua Clélia, 93, Água Branca. R$ 9/R$ 30. Até 17/2.





Eduardo Mossri está na peça Boa Noite Boa Vista Foto: Soraia Costa





Exposição

Pela pintura

A exposição coletiva Diluir e Aglutinar reúne trabalhos inéditos dos artistas Leo Lin, Liliana Alves, Manuella Silveira e Mika Takahashi. Com a pintura como tema central, a mostra aborda o processo criativo de cada artista e as dimensões paisagísticas das criações expostas por eles. O texto crítico é de Sylvia Werneck. 4ª a sáb., 13h/17h. Grátis. Lona Galeria. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda. Grátis.Até 25/2.





Obra de Liliana Alves Foto: Lona Galeria





Arte Digital (foto 13)

A exposição inédita e internacional: teamLab: Impermanente Flores Flutuando em um Mar Eterno, do coletivo internacional de arte interdisciplinar teamLab, apresenta quatro obras que exploram a confluência de arte, ciência, tecnologia, design e mundo natural. Uma delas, a Continuous Life and death at the Now of Eternity, mostra o ciclo da vida de flores e brotos por meio de um programa de computador que exibe as imagens únicas em tempo real. Inauguração: 4ª (25). 3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. R$ 35.

Farol Santander apresenta a exposição teamLab: Impermanente Flores Flutuando em um Mar Eterno Foto: Farol Santander